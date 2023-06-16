ВТБ и банк «Россия» примет участие в строительстве ШМСД в Ленобласти

Планируемый объем инвестиций в строительство Широтной магистрали скоростного движения составит порядка 100 млрд рублей.

Свои подписи под соглашением поставили сегодня, 16 июня, в рамках ПМЭФ-2023 губернатор 47 региона Александр Дрозденко, президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин и председатель правления банка «Россия» Михаил Клишин.

«Сегодня мы закрепляем договоренности о том, что один из важнейших для Ленинградской области и Санкт-Петербурга транспортных проектов поддерживают наши надежные партнеры – ВТБ и банк «Россия». Уверен, что, благодаря нашим партнерам, совсем скоро мы сможем следить за новостями со строительства финальных участков ШМСД в Ленинградской области», ― сказал Александр Дрозденко.

ШМСД — это главный совместный дорожный проект Петербурга и Ленобласти в начавшемся десятилетии. Трасса должна пройти от ЗСД в районе Благодатной улицы на северо-восток, перейти через Неву, за Ладожским вокзалом поменять направление и направиться чуть южнее, чтобы встретиться с КАД в районе Кудрово. Городской участок — шестиполосный, его протяженность порядка 14,2 км. По области ШМСД пойдет через КАД до примыкания к Р-21 «Кола» (около 8 км) и от улицы Коммуны к Всеволожску до автодороги Петербург — Колтуши (примерно 5 км и предположительно 4 полосы движения). Раньше в качестве срока запуска называли 2030 год, ориентировочная стоимость колебалась вокруг 200 млрд рублей. Сейчас проект по строительству участка ШМСД на территории Ленинградской области находится в завершающей стадии финансово-технического структурирования.

Ранее в рамках ПМЭФ-2023 правительство Ленобласти подписало соглашение с компанией ООО «ОЗСК» на 417 млн рублей инвестиций в рамках Международного экономического форума. Также в рамках ПМЭФ Ленобласть и ООО «Глория» (НАО «Северная звезда») договорились о расширении производства в Ломоносовском районе, а компания «Озон» подтвердила свои намерения построить складской комплекс. В Тосненском районе построят новый молокоперерабатывающий завод, а во Всеволожском районе — производственно-складской комплекс.