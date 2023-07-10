Александр Дрозденко по традиции пожелал всем жителям Ленобласти удачной недели

Автор: Гузель Галимова
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В понедельник, 10 июля, Александр Дрозденко традиционно опубликовал в соцсетях новые кадры и пожелал всем успешных дел и хороших встреч на новой неделе.

«Простые и привычные, но такие дорогие летние просторы родной области», — подписал фото глава региона
Александр Дрозденко по традиции пожелал всем жителям Ленобласти удачной недели Ленобласть, Дрозденко
Александр Дрозденко по традиции пожелал всем жителям Ленобласти удачной недели Ленобласть, Дрозденко
Александр Дрозденко по традиции пожелал всем жителям Ленобласти удачной недели Ленобласть, Дрозденко
Александр Дрозденко по традиции пожелал всем жителям Ленобласти удачной недели Ленобласть, Дрозденко
Александр Дрозденко по традиции пожелал всем жителям Ленобласти удачной недели Ленобласть, Дрозденко
Александр Дрозденко по традиции пожелал всем жителям Ленобласти удачной недели Ленобласть, Дрозденко
Александр Дрозденко по традиции пожелал всем жителям Ленобласти удачной недели Ленобласть, Дрозденко
Александр Дрозденко по традиции пожелал всем жителям Ленобласти удачной недели Ленобласть, Дрозденко
Александр Дрозденко по традиции пожелал всем жителям Ленобласти удачной недели Ленобласть, Дрозденко
Александр Дрозденко по традиции пожелал всем жителям Ленобласти удачной недели Ленобласть, Дрозденко
Фото: t.me/drozdenko_au_lo
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Александр Дрозденко по традиции пожелал всем жителям Ленобласти удачной недели Ленобласть, Дрозденко
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