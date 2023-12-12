Социальные практики всеволожского «Мультицентра» внедрят в Мариуполе

Опыт Мультицентра будет способствовать самореализации студентов с инвалидностью Приазовского государственного технического университета Мариуполя.

«Мультицентр социальной и трудовой интеграции» в лице его директора Ирины Дрозденко подписал соглашение с «Приазовским государственным техническим университетом» о внедрении модели комплексного сопровождения проживающих в ДНР граждан с инвалидностью и ОВЗ в сфере профессиональной и социальной реабилитации.

«Объем задач колоссален, как и ответственность, которую мы на себя берем. Мы хотим разделить опыт региональной модели и наши наработки с подведомственными учреждениями Приазовского государственного технического университета, с вашими колледжами, поделиться нашими подходами и видением», — отметила Ирина Дрозденко.

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Во Всеволожске работает Мультицентр социальной и трудовой интеграции, который был создан по инициативе супруги главы Ленобласти Александра Дрозденко Ирины. Мультицентр — это единственное на территории всего СЗФО учреждение, занимающееся профобучением инвалидов. В июне 2018 года при нем открылся первый в стране специализированный МФЦ для людей с ОВЗ, для поездки в который можно воспользоваться услугами социального такси. Также в центре жители Ленобласти с ограниченными возможностями могут пройти обучение по различным специальностям.