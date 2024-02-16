Сегодня, 16 февраля, в Ленобласти проходит последний день голосования за благоустройство

Сегодня онлайн-голосование завершается. Больше 32 тысяч жителей Ленобласти уже сделали свой выбор. А ты?

«16 февраля еще можно успеть проголосовать за территорию, которую вы хотите увидеть красивой, комфортной и благоустроенной. В полночь голосование на региональной платформе завершится. В нем участвуют 97 населенных пунктов Ленинградской области с населением от 1000 до 10000 человек, в каждом — несколько территорий. 32453 ленинградца уже выбрали, где быть парку, где — площади, где — бульварам и аллеям», — отметил председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков.

Напомним, что в регионе идет голосование по выбору территорий, которые будут благоустроены в 2025 году. Проголосовать жители 97 населенных пунктов численностью от 1000 до 10000 человек смогут на портале с 16 января по 16 февраля 2024 года. Один человек может проголосовать один раз. В лидерах по числу проголосовавших — Новосветское, Кузьмоловское, Романовское, Форносовское и Красноборское поселения. Пока минимум голосов — у Ропшинского, Гостилицкого, Красноозерного, Пчевского и Володарского поселений. Итоги будут опубликованы на сайтах: sreda47.ru и gkh.lenobl.ru до 27 февраля 2023 года. Победившие территории будут благоустроены в 2025 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Список утвержденных для благоустройства в 2024 году территорий доступен по ссылке.

Отметим, что Ленобласть третий год подряд становится лучшей по благоустройству. Всего в Ленобласти в 2021 году по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустраивается 77 парков, скверов, площадей, набережных, многофункциональных спортивных и детских площадок. В 2022 — столько же территорий. В 2023 году в Ленобласти благоустроено 105 общественных территорий, на эти цели выделено 2 млрд рублей.

Кроме того победителями Всероссийского конкурса лучших проектов “Малые города и исторические поселения” стали в 2020 году четыре города: Выборг, Гатчина, Луга и Сосновый Бор. На федеральном уровне в 2020 году победили семь городов: Сосновый Бор, Гатчина, Волхов, Кириши, Сясьстрой, Новая Ладога и Ивангород. В 2021 году пять городов одержали победу, что привлекло в Ленобласть 320 млн руб. из федерального бюджета.