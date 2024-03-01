День иммунитета: что важно о нём помнить?

Каждый год, начиная с 2002-го, по инициативе ВОЗ 1 марта отмечается Всемирный день иммунитета. Рассказываем, как его укрепить.

Основными факторами, влияющими на снижение иммунитета, являются плохой сон, постоянные стрессы, неправильный образ жизни — низкая физическая активность, курение и употребление спиртных напитков, а также окружающая среда и неправильное питание.

«Силы иммунитета на 50% зависят от образа жизни, который ведёт человек <..> Для хорошего самочувствия и правильной работы внутренних органов необходимо укреплять естественный иммунитет и проводить своевременную вакцинацию», — отмечается в сообщении Роспотребнадзора.

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Сон

Исследования показали, что уровень иммунитета напрямую зависит от сна. Сомнолог Михаил Полуэктов считает, что даже небольшое сокращение времени в объятиях Морфея может повлиять на ухудшение способности организма сопротивляться с вирусным инфекциям. Специалист напомнил, что взрослому человеку рекомендуется спать от семи до девяти часов, при этом норма у каждого будет своя.

Стресс

Сильный стресс подавляет иммунные реакции, из-за чего уменьшается количество клеток, вырабатывающих антитела. Именно последние в организме борются с бактериями и вирусами. Таким образом, люди, которые часто находятся в стрессовом состоянии, чаще болеют ОРВИ. При сильных эмоциональных переживаниях происходят нарушения во взаимодействии нервной и иммунной систем. В результате может появиться синдром хронической усталости.

Самый простой и в то же время самый энергозатратный способ противостоять стрессу — тренировка тела. Также следует особое внимание уделить работе над мыслями и эмоциями. В первом случае нужно уметь вовремя сказать себе «Стоп» и тренироваться преобразовывать негативные мысли в оптимистичные. Во-втором — заняться распознаванием своих эмоций и чувств, стараясь выражать их словами и действиями, научиться анализировать и разбираться, что стоит за той или иной эмоцией и затем трансформировать негативные эмоции в позитивные.

Физическая активность

Низкая физическая активность или её полное отсутствие приводят к ухудшению кровообращения в организме. Это также касается и иммунной системы. Малоподвижный образ жизни влияет на сопротивляемость инфекциям. Скудная нагрузка на мышцы влечёт за собой отсутствие активного дыхания. Из-за этого человек не дышит, как говорится, «полной грудью», что вызывает невыполнение ресничками на эпителии слизистой оболочки дыхательных путей своих функций. Речь об удалении мелких инородных тел — бактерий и пылинок. Поэтому микроорганизмы, попавшие в бронхи и лёгкие, закрепляются на слизистой и вызывают различные болезни. Кстати, при изнурительных физических и умственных нагрузках также может ослабевать иммунитет. Поэтому всё должно быть в меру. Достаточно выполнять утром небольшой, но полноценный комплекс упражнений и делать разминку во время работы.

Окружающая среда

Качество окружающей среды существенно влияет на здоровье. Практически все химические вещества и физические излучения в той или иной степени оказывают вредное воздействие на организм. Экологически неблагоприятные условия сильнее всего влияют на уровень иммунитета детей, беременных женщин, пожилых граждан и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

Питание

Для нормального иммунитета следует правильно питаться. В рационе каждый день должны присутствовать мясо, птица, рыба, яйца и молочные продукты. Также важны орехи, семена, бобовые и злаки, так как они содержат белок растительного

происхождения. Причём белковая пища должна поступать равномерно на протяжении всего дня и обеспечивать организм по 20 грамм чистого протеина за один

приём Кроме того, для поддержания иммунитета нужны продукты, нормализующие микрофлору, а также богатые антиоксидантами.

В список полезных продуктов, которые способны повысить иммунитет, по мнению Роспотребнадзора, входят: мёд, имбирь, лимон, чеснок, квашенная капуста, кисломолочные продукты, редька, морская капуста, брокколи, морская рыба и другие.

Для укрепления иммунитета медики рекомендуют принимать ежедневно два витамина — С и D.

«Если у вас дефицит витамина D, то это сильно повлияет на вашу восприимчивость к инфекции. Я бы посоветовал принимать добавки с витамином, как делаю это сам», – обозначил американский инфекционист Энтони Фаучи.

Как пояснили эксперты, витамин С является хорошим антиоксидантом.

«Поэтому, если кто-то хочет принимать его дополнительно, то примерно грамма в день будет достаточно», – порекомендовал специалист.

Отметим, что исследователи доказали опасность нехватки витамина D для здоровья. Выяснилось, что при его низком уровне организм становится более уязвимым к инфекциям.