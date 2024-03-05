Растущий спрос аграриев всей России обеспечен минеральными удобрениями из Ленобласти на годы вперед

В промышленную эксплуатацию в присутствии по видеосвязи президента России Владимира введен Волховский химический комплекс «ФосАгро».
Средняя зарплата на предприятии составляет 125 тысяч рублей. Как подчеркнул Александр Дрозденко, пилотное соглашение с «ФосАгро» важно не только по сумме инвестиций, это 34 миллиарда рублей, по тем налогам и льготам, по защите капиталовложений, оно важно и тем, что здесь созданы 700 новых рабочих мест, из которых половина — это высококвалифицированные инженерные рабочие места.
Напомним, что в начале февраля деятельность химического комплекса из Ленобласти была отмечена наградами национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса».
Помочь инвесторам с реализацией их инициатив на территории 47 региона готово Агентство экономического развития Ленобласти. Найти площадку для размещения нового производства в Ленобласти теперь можно в один клик — с помощью мобильного приложения и с учетом инфраструктурных потребностей проекта.
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