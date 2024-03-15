Видео: Александр Дрозденко вручил сертификат на 3 млн рублей тройняшкам из Янино

Глава Ленобласти не только поздравил с рождением тройняшек семью Шкварец, но и подержал одного из Владимировичей на руках

В Янино-1 передал сертификат на 3 миллиона рублей Владимиру и Дарье Шкварец. Его, в том числе, можно направить на первоначальный взнос при покупке жилья или погашение ипотеки. Попросил у родителей разрешения подержать на руках одного из Владимировичей, — рассказал Александр Юрьевич на своей страничке в одной популярной социальной сети.

Сертификат можно потратить на покупку новой квартиры, строительство дома или погасить взятые ранее на эти цели кредиты. В 2022 году в 47 регионе такую меру поддержки получили три семьи. В 2023 году сертификат получили родители тройняшек из Ивангорода и Выборга, Гатчины, Кировска.

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