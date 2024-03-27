Водителей предупредили об ограничениях на дорогах Ленобласти 28 марта

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в регионе продолжаются ремонтные работы дорожного полотна на отдельных участках трасс.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

— км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 29 ограничение скорости движения в направлении Мурманска с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия;

— км 57 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия;

— км 88-253 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

— км 593-674, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 657, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения.

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А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

— км 35-135 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 16:00, строительство линии освещения;

— км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 121, 141, 146, 148 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение дефектов асфальтобетонного покрытия.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 331-531, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

— км 47-100, транспортная развязка км 70 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

— км 47-65 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка пыли и налета у осевого блока «Нью-Джерси»;

— км 55-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, устранение размывов;

— км 134 ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 19:00, устранение размывов;

— км 160-170 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

— км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка тротуаров и остановок общественного транспорта от пыли и грязи.

А-181 «Магистральная»:

— км 0-30, 100-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

— км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций обочины.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 0-37, транспортные развязки км 10, км 15, км 27, км 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

— км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка мусора;

— км 9-10, км 27-28 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, ремонт и замена барьерного ограждения;

— км 37-65 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, установка сигнальных столбиков;

— км 37-74 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

— км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка барьерного ограждения.