Семьи с детьми-инвалидами могут получить теперь необходимый пакет социальных услуг в Сертолово

Получить полный пакет соцуслуг теперь можно в отделении, открытом на площадке Сертоловской городской больницы

«Семьи с детьми-инвалидами получат необходимый пакет социальных услуг, а также сопровождение на период реабилитации. В дальнейшем планируется использование площадки для оказания социальных услуг семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации», — отметила председатель комитета социальной защиты населения Анастасия Толмачева.

Во Всеволожском районе зарегистрировано 900 детей-инвалидов, которые теперь смогут получить не только социальные, но и медицинские услуги по программе ОМС на площадке Сертоловской больницы. Здесь будут работать: учитель-логопед, педагог-психолог и специалист по социальной работе.

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Во Всеволожске работает Мультицентр социальной и трудовой интеграции, который был создан по инициативе супруги главы Ленобласти Александра Дрозденко Ирины. Мультицентр — это единственное на территории всего СЗФО учреждение, занимающееся профобучением инвалидов. В июне 2018 года при нем открылся первый в стране специализированный МФЦ для людей с ОВЗ, для поездки в который можно воспользоваться услугами социального такси. Также в центре жители Ленобласти с ограниченными возможностями могут пройти обучение по различным специальностям.