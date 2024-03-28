Жителей Ленобласти приглашают проголосовать за территории, которые будут благоустроены в 2025 году

Выбрать территорию для благоустройства может любой житель Ленинградской области старше 14 лет. Проголосовать можно до 30 апреля

Активнее всех принимают участие в голосовании, которое началось 15 марта, жители Подпорожья, Коммунар и Тосно. Минимальную активность пока показывают в Кудрово, Колтушах, Приозерске, Янино-1 и Кингисеппе. Голосование продлится до 30 апреля, победившие территории будут благоустроены в 2025 году.

«Жители Ленинградской области продолжают выбор территорий, которые нужно благоустроить. Выбрать можно из 70 территорий в 29 крупных городах. Победившие участки станут уютными парками, светлыми набережными, современными детскими и спортивными пространствами. После подведения итогов голосования дизайн-проекты будут разрабатывать с учетом мнения жителей. Сами работы пройдут в 2025 году», — напомнил председатель комитета по ЖКХ области Александр Тимков.

Напомним, что список утвержденных для благоустройства в 2024 году территорий доступен по ссылке.

Отметим, что Ленобласть третий год подряд становится лучшей по благоустройству. Всего в Ленобласти в 2021 году по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустраивается 77 парков, скверов, площадей, набережных, многофункциональных спортивных и детских площадок. В 2022 — столько же территорий. В 2023 году в Ленобласти благоустроено 105 общественных территорий, на эти цели выделено 2 млрд рублей.

Кроме того победителями Всероссийского конкурса лучших проектов “Малые города и исторические поселения” стали в 2020 году четыре города: Выборг, Гатчина, Луга и Сосновый Бор. На федеральном уровне в 2020 году победили семь городов: Сосновый Бор, Гатчина, Волхов, Кириши, Сясьстрой, Новая Ладога и Ивангород. В 2021 году пять городов одержали победу, что привлекло в Ленобласть 320 млн руб. из федерального бюджета.