В Гатчине с помощью президентского гранта прошли соревнования «ЛИНиЯ спорта»

Спорт ЛИН — спорт лиц с интеллектуальными нарушениями: баскетбол с упором на командообразование, академическая гребля, упражнения с мячом, полоса препятствий с элементами кроссфита, йога, бадминтон, мини-футбол и другие активности

Мероприятие прошло в ФОК «Арена» в Гатчине. Проект «ЛИНиЯ спорта» направлен на развитие физической культуры и спорта через создание устойчивой системы взаимодействия между интернатами, волонтерскими командами, представителями муниципальных образований и спортивными площадками.

Мероприятие реализуется с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов в рамках проекта «ЛИНиЯ спорта», — напомнили в областном правительстве.

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Во Всеволожске работает Мультицентр социальной и трудовой интеграции, который был создан по инициативе супруги главы Ленобласти Александра Дрозденко Ирины. Мультицентр — это единственное на территории всего СЗФО учреждение, занимающееся профобучением инвалидов. В июне 2018 года при нем открылся первый в стране специализированный МФЦ для людей с ОВЗ, для поездки в который можно воспользоваться услугами социального такси. Также в центре жители Ленобласти с ограниченными возможностями могут пройти обучение по различным специальностям.