Работу Мультицентра во Всеволожске оценила Депутат Госдумы Российской Федерации

Мультицентр социальной и трудовой интеграции посетила член рабочей группы по вопросам социальной и правовой защиты участников СВО при президенте РФ Яна Лантратова.

Яна Валерьевна познакомилась с деятельностью и самой моделью комплексного сопровождения граждан с инвалидностью, которая не только активно развивается в Ленинградской области но и успешно тиражируется в других регионах РФ.

Константин Полнов — ИО директора учреждения и Екатерина Степанова — заместитель директора по учебно-производственной работе погрузили Яну Валерьевну в тонкости работы нашей организации, рассказали о наших мастерских и показали, как четко работает отлаженный годами механизм, — рассказали в Мультицентре.

Особенно парламентария впечатлил компьютерный класс, где проходят курсы по профессии «оператор ЭВМ», а также ее составных модулей — «Компьютерная графика», «1С: Склад» и другие.

Также Яна Валерьевна встретилась с Ветеранами СВО и членами их семей. Пожелания, просьбы и вопросы которых в дальнейшем будут проработаны и переданы в Министерство обороны.

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Во Всеволожске работает Мультицентр социальной и трудовой интеграции, который был создан по инициативе супруги главы Ленобласти Александра Дрозденко Ирины. Мультицентр — это единственное на территории всего СЗФО учреждение, занимающееся профобучением инвалидов. В июне 2018 года при нем открылся первый в стране специализированный МФЦ для людей с ОВЗ, для поездки в который можно воспользоваться услугами социального такси. Также в центре жители Ленобласти с ограниченными возможностями могут пройти обучение по различным специальностям.