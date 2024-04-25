Большее количество школьников получило право питаться в столовых бесплатно

Ленинградский депутаты вчера, 24 апреля, приняли законопроект направленный на увеличение количества обучающихся из многодетных семей в Ленинградской области, обеспеченных бесплатным питанием, за счет изменения критерия нуждаемости в получении социальной поддержки.

Как рассказали в пресс-службе Законодательного Собрания 47 региона, изменения «поднимут планку» среднедушевого денежного дохода на каждого члена семьи для получения права на бесплатное питание детей в школе: границы предельного уровня критериев нуждаемости по данной мере социальной поддержки будут увеличены с нынешних 70% до 100% от величины среднедушевого денежного дохода. Сегодня в Ленинградской области он составляет 42 тысячи 450 рублей на каждого члена семьи.

Таким образом в области продолжится процесс увеличения числа детей, которые питаются в школе бесплатно. Сейчас в области бесплатным питанием в школах уже обеспечены 120 тысяч детей (в частности, все младшие школьники получают бесплатные завтраки). Количество обучающихся из многодетных семей, которые уже едят бесплатно в школе, сейчас составляет почти 8 тысяч человек, а после вступления закона в силу этот показатель возрастет еще на 2190 человек, сообщили депутатам разработчики законопроекта. В итоге изменения в Соцкодекс были одобрены парламентариями в целом.

Ранее ivbg.ru опубликовал памятку по всем выплатам на детей. Также напоминаем, что в Ленобласти заработал чат-бот по выплате пособий на детей от 3 до 7 лет и запущен сервис «социальный калькулятор» на сайте Центра социальной защиты населения Ленобласти. На главную страницу сайта добавили разделы «Студенты», «Многодетные семьи», «Семьи с детьми-инвалидами», «Трудная жизненная ситуация», «Поддержка военнослужащий и их семей» для быстрой навигации в разделах.

В Ленобласти действует множество льгот для многодетных семей. Так, например, родителям тройняшек полагается сертификат, который можно потратить на покупку новой квартиры, строительство дома или погасить взятые ранее на эти цели кредиты. В 2022 году в 47 регионе такую меру поддержки получили три семьи. В 2023 году сертификат получили родители тройняшек из Ивангорода и Выборга, Гатчины, Кировска.