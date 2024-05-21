Житель Шушар угнал такси и попался полиции

Мужчина 18 мая выпил спиртное и решил угнать такси в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. На Первомайской улице он увидел, как останавливается такси.

Из автомобиля вышел водитель, оставив внутри ключ зажигания. Угонщик сел в машину и уехал, однако вскоре его задержали сотрудники полиции.

По данным полиции, нарушитель – безработный 40-летний житель Шушар. Ранее его уже лишали водительских прав. Заведено уголовное дело об угоне.