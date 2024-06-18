Мультицентр социальной и трудовой интеграции во Всеволожске приглашает на обучение

Старт по шести программам обучения для инвалидов будет дан уже в конце августа. Проживание, питание, содействие в трудоустройстве. Все услуги — за счет бюджета.

Курсы профессиональной подготовки по специальностям: «Швея», «Тестовод», «Оператор ЭВМ», «Уборщик служебных помещений, «Уборщик территорий», «Лозоплетение», «Отделочник художественных изделий» стартуют уже в августе 2024 года.

С графиком работы приемной комиссии можно познакомиться по ссылке. Тел. приемной комиссии: +7(921)377-47-47 (доступны мессенджеры), +7 (812) 643-16-31

Обучение проходит по адресу: г. Всеволожск, ул. Шишканя д. 4.

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Во Всеволожске работает Мультицентр социальной и трудовой интеграции, который был создан по инициативе супруги главы Ленобласти Александра Дрозденко Ирины. Мультицентр — это единственное на территории всего СЗФО учреждение, занимающееся профобучением инвалидов. В июне 2018 года при нем открылся первый в стране специализированный МФЦ для людей с ОВЗ, для поездки в который можно воспользоваться услугами социального такси. Также в центре жители Ленобласти с ограниченными возможностями могут пройти обучение по различным специальностям.