Второй автомобиль начнут выдавать семьям с десятью и более детьми в Ленобласти

Соответствующее изменение в «Социальный кодекс Ленинградской области» одобрили сегодня, 26 июня, на 50-м очередном заседании Законодательного собрания Ленинградской области депутаты

Законопроектом предлагается предоставлять второе транспортное средств многодетной семье, имеющей десять и более несовершеннолетних детей, при наличии водительского удостоверения у двоих совершеннолетних членов многодетной семьи. Это могут быть как сами многодетные родители, так и их уже выросшие старшие дети.

Сейчас право на обеспечение одним транспортным средством предоставляется в Ленинградской области многодетной семье, если в ней воспитывают шесть и более несовершеннолетних детей. Семью бесплатно обеспечивают пассажирским микроавтобусом с числом посадочных мест до восьми включительно, произведенным на территории нашей страны. При этом транспортное средство предоставляется однократно. Новая мера поддержки расширит возможности многодетных семей и их мобильность, говорилось на заседании профильной постоянной комиссии.

При этом в новом законе прописаны и ограничения: вторая машина от 47 региона в такой многодетной семье сможет появится при отсутствии фактов привлечения членов семьи, имеющих водительские права, к административной ответственности за совершение административных правонарушений в области дорожного движения. Впрочем, речь идет не обо всех правонарушениях, а лишь о совершенных в течение года, предшествующего дню обращения семьи за обеспечением транспортным средством и влекущих лишение права управления транспортными средствами, административный арест либо обязательные работы.

Как отмечали на заседании постоянной комиссии, новая мера поддержки наконец сможет решить проблему больших многодетных семей, у которых не получается обойтись одним пассажирским микроавтобусом с числом посадочных мест до восьми включительно.

Разработчики законопроекта выразили уверенность, что эта мера поддержки семей, имеющих десять и более несовершеннолетних детей, не только повысит их мобильность но и обеспечит защиту прав детей на безопасное передвижение, а также увеличит количество больших многодетных семей в Ленинградской области.

Принятые сразу в первом и в третьем чтениях поправки в Социальный кодекс вступят в силу по истечении 10 дней после официального опубликования закона.

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Ранее ivbg.ru опубликовал памятку по всем выплатам на детей. Также напоминаем, что в Ленобласти заработал чат-бот по выплате пособий на детей от 3 до 7 лет и запущен сервис «социальный калькулятор» на сайте Центра социальной защиты населения Ленобласти. На главную страницу сайта добавили разделы «Студенты», «Многодетные семьи», «Семьи с детьми-инвалидами», «Трудная жизненная ситуация», «Поддержка военнослужащий и их семей» для быстрой навигации в разделах.

В Ленобласти действует множество льгот для многодетных семей. Так, например, родителям тройняшек полагается сертификат, который можно потратить на покупку новой квартиры, строительство дома или погасить взятые ранее на эти цели кредиты. В 2022 году в 47 регионе такую меру поддержки получили три семьи. В 2023 году сертификат получили родители тройняшек из Ивангорода и Выборга, Гатчины, Кировска.