Новые дополнительные меры поддержки многодетным семьям обсудили в Ленобласти

Участники совета Координационного совета по делам многодетных семей, который прошел в Гатчине, обсудили обеспечение необходимой инфраструктурой выданных многодетным семьям земельных участков на примере города Отрадное.Фото: lenobl.ru
Зампредседателя Правительства области по социальным вопросам Николай Емельянов обратил внимание на то, что эти обязательства подлежат исполнению в рамках полномочий соответствующего органа местного самоуправления.
Председатель комитета по социальной защите населения Анастасия Толмачева доложила участникам совета об исполнении поручений Губернатора по дополнительным мерам поддержки многодетных семей:
— в ЗакСобрание внесен законопроект о введении дополнительной меры социальной поддержки в виде предоставления права на получение второго транспортного средства семьям, воспитывающим от 10 и более несовершеннолетних детей;
— подготовлен и проходит завершение процедуры согласования законопроект об установлении льготы многодетным семьям на транспортное средство до 250 л.с. (сейчас до 200 л.с.).
Ранее ivbg.ru опубликовал памятку по всем выплатам на детей. Также напоминаем, что в Ленобласти заработал чат-бот по выплате пособий на детей от 3 до 7 лет и запущен сервис «социальный калькулятор» на сайте Центра социальной защиты населения Ленобласти. На главную страницу сайта добавили разделы «Студенты», «Многодетные семьи», «Семьи с детьми-инвалидами», «Трудная жизненная ситуация», «Поддержка военнослужащий и их семей» для быстрой навигации в разделах.
В Ленобласти действует множество льгот для многодетных семей. Так, например, родителям тройняшек полагается сертификат, который можно потратить на покупку новой квартиры, строительство дома или погасить взятые ранее на эти цели кредиты. В 2022 году в 47 регионе такую меру поддержки получили три семьи. В 2023 году сертификат получили родители тройняшек из Ивангорода и Выборга, Гатчины, Кировска.