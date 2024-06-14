Новые дополнительные меры поддержки многодетным семьям обсудили в Ленобласти

Участники совета Координационного совета по делам многодетных семей, который прошел в Гатчине, обсудили обеспечение необходимой инфраструктурой выданных многодетным семьям земельных участков на примере города Отрадное.

Фото: lenobl.ru

Зампредседателя Правительства области по социальным вопросам Николай Емельянов обратил внимание на то, что эти обязательства подлежат исполнению в рамках полномочий соответствующего органа местного самоуправления.

Председатель комитета по социальной защите населения Анастасия Толмачева доложила участникам совета об исполнении поручений Губернатора по дополнительным мерам поддержки многодетных семей:

— в ЗакСобрание внесен законопроект о введении дополнительной меры социальной поддержки в виде предоставления права на получение второго транспортного средства семьям, воспитывающим от 10 и более несовершеннолетних детей;

— подготовлен и проходит завершение процедуры согласования законопроект об установлении льготы многодетным семьям на транспортное средство до 250 л.с. (сейчас до 200 л.с.).

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Ранее ivbg.ru опубликовал памятку по всем выплатам на детей. Также напоминаем, что в Ленобласти заработал чат-бот по выплате пособий на детей от 3 до 7 лет и запущен сервис «социальный калькулятор» на сайте Центра социальной защиты населения Ленобласти. На главную страницу сайта добавили разделы «Студенты», «Многодетные семьи», «Семьи с детьми-инвалидами», «Трудная жизненная ситуация», «Поддержка военнослужащий и их семей» для быстрой навигации в разделах.

В Ленобласти действует множество льгот для многодетных семей. Так, например, родителям тройняшек полагается сертификат, который можно потратить на покупку новой квартиры, строительство дома или погасить взятые ранее на эти цели кредиты. В 2022 году в 47 регионе такую меру поддержки получили три семьи. В 2023 году сертификат получили родители тройняшек из Ивангорода и Выборга, Гатчины, Кировска.