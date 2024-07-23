Подопечные Мультицентра увидели, как выполняют трюки профессионалы своего дела

Ребята побывали на грандиозном шоу, организованном талантливыми профессионалами своего дела — Шоу каскадеров Мастера Панина.
Подопечным Мультицентра социальной и трудовой интеграции на вводной встрече рассказали о некоторых выполняемых трюках, по залу пронеслась волна «не может быть», «это невыполнимо».
Во Всеволожске работает Мультицентр социальной и трудовой интеграции, который был создан по инициативе супруги главы Ленобласти Александра Дрозденко Ирины. Мультицентр — это единственное на территории всего СЗФО учреждение, занимающееся профобучением инвалидов. В июне 2018 года при нем открылся первый в стране специализированный МФЦ для людей с ОВЗ, для поездки в который можно воспользоваться услугами социального такси. Также в центре жители Ленобласти с ограниченными возможностями могут пройти обучение по различным специальностям.