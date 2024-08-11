В Тосно устранили последствия урагана — фото

Автор: Гузель Галимова
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В Тосно спасатели устранили последствия непогоды, которая ударила по городу 10 августа.

В результате непогоды были повалены деревья, которые блокировали проезд транспорта и путь пешеходам. Стволы убрали на улицах Ленина, Горького, 1-й Красноармейской, Красной набережной и Московском Шоссе, сообщили в пресс-службе поисково-спасательной службы Ленобласти.

В Тосно устранили последствия урагана - фото ураган, Тосно, непогода, Ленобласть
В Тосно устранили последствия урагана - фото ураган, Тосно, непогода, Ленобласть
В Тосно устранили последствия урагана - фото ураган, Тосно, непогода, Ленобласть
В Тосно устранили последствия урагана - фото ураган, Тосно, непогода, Ленобласть
В Тосно устранили последствия урагана - фото ураган, Тосно, непогода, Ленобласть
В Тосно устранили последствия урагана - фото ураган, Тосно, непогода, Ленобласть
Фото: аварийно-спасательная служба ЛО

Напомним, вчера в Тосно ураганный ветер с проливным дождем вырывал деревья, срывал с крыш листы железа. В воздухе носился поднятый изо всех уголков мусор.

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В Тосно устранили последствия урагана - фото ураган, Тосно, непогода, Ленобласть
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