В Тосно устранили последствия урагана — фото

В Тосно спасатели устранили последствия непогоды, которая ударила по городу 10 августа.
В результате непогоды были повалены деревья, которые блокировали проезд транспорта и путь пешеходам. Стволы убрали на улицах Ленина, Горького, 1-й Красноармейской, Красной набережной и Московском Шоссе, сообщили в пресс-службе поисково-спасательной службы Ленобласти.
Фото: аварийно-спасательная служба ЛО
Напомним, вчера в Тосно ураганный ветер с проливным дождем вырывал деревья, срывал с крыш листы железа. В воздухе носился поднятый изо всех уголков мусор.
Вам будет интересно
Депутаты Госдумы рекомендовали устанавливать тарифы на водоснабжение, электроэнергию, вывоз мусора и другие коммунальные ресурсы сразу на пять лет, с учетом...
07.08.2024 116