В Тихвинском районе простились с погибшим в зоне СВО Романом Бегуновым

Автор: Гузель Галимова
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В Тихвинском районе Ленобласти состоялась церемония прощания с Романом Бегуновым, погибшим в ходе СВО.

Он погиб 1 августа. Ему было 47 лет. За отвагу и самоотверженность боец посмертно награжден орденом Мужества.

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Фото: администрация Тихвинского района

Роман Бегунов родился в Тихвине, учился в гимназии №2 и в вечерней школе. В июне 2023 года он подписал контракт с минобороны и отправился в зону СВО.

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