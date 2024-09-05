В Тихвинском районе простились с погибшим в зоне СВО Романом Бегуновым

В Тихвинском районе Ленобласти состоялась церемония прощания с Романом Бегуновым, погибшим в ходе СВО.

Он погиб 1 августа. Ему было 47 лет. За отвагу и самоотверженность боец посмертно награжден орденом Мужества.

Роман Бегунов родился в Тихвине, учился в гимназии №2 и в вечерней школе. В июне 2023 года он подписал контракт с минобороны и отправился в зону СВО.