Арт-поместья для молодых людей с инвалидностью начали строить в Ломоносовском районе

Старт строительству дома для молодых людей с инвалидностью в деревне Яльгелево дала уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова

«Востребованность таких проектов доказана опытом домов сопровождаемого проживания «Квартала Луи». Мы хотим дать ребятам возможность развиваться и социализироваться в новых, более открытых условиях. Большой блок мы выделяем под работу с участниками СВО, которые получили ранения, чтобы обеспечить им нужную помощь в адаптации», — рассказала Мария Львова-Белова.

Ребятам здесь будут помогать социализироваться, в том числе научат выращивать сельскохозяйственные культуры и ухаживать за животными.

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Во Всеволожске работает Мультицентр социальной и трудовой интеграции, который был создан по инициативе супруги главы Ленобласти Александра Дрозденко Ирины. Мультицентр — это единственное на территории всего СЗФО учреждение, занимающееся профобучением инвалидов. В июне 2018 года при нем открылся первый в стране специализированный МФЦ для людей с ОВЗ, для поездки в который можно воспользоваться услугами социального такси. Также в центре жители Ленобласти с ограниченными возможностями могут пройти обучение по различным специальностям.