Лигу особого статуса КВН Ленобласти поддержат ежегодными субсидиями

Ленобласть будет поддерживать ежегодной субсидией единственную в России лигу особого статуса КВН «СВОЯ лига ВОИ» — в ней играют люди с инвалидностью.

КВН — мощный инструмент, который способен изменить отношение к людям с инвалидностью. Сейчас мы с ленинградским обществом инвалидов проводим работу, чтобы «СВОЯ лига» КВН получала ежегодную субсидию. Ребята должны знать, что поддержка от области будет постоянной, и они могут работать, тренироваться, выступать совершенно спокойно, — отметила Екатерина Путронен, председатель комитета общественных коммуникаций 47 региона.

По словам Екатерины Путронен, также важно продумать направление по работе с ветеранами СВО, которым необходима психологическая разгрузка и социальная адаптация.

Всероссийский проект «КВН ВОИ» зародился в 47-регионе, с 2015 года инициативу поддерживает губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Организатор игр — НКО «Ленинградское областное объединение команд веселых и находчивых инвалидов «СВОЯ лига» из Тихвина реализует проект при поддержке гранта губернатора Ленобласти, Фонда президентских грантов и Всероссийского общества инвалидов.

Напомним, что во Всеволожске работает Мультицентр социальной и трудовой интеграции, который был создан по инициативе супруги главы Ленобласти Александра Дрозденко Ирины. Мультицентр — это единственное на территории всего СЗФО учреждение, занимающееся профобучением инвалидов. В июне 2018 года при нем открылся первый в стране специализированный МФЦ для людей с ОВЗ, для поездки в который можно воспользоваться услугами социального такси. Также в центре жители Ленобласти с ограниченными возможностями могут пройти обучение по различным специальностям.