К «прямой линии» с Путиным поступило 720 тысяч вопросов

Среди них, как ранее писала наша редакция, «заявки» от детей на новогодние подарки.
К «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным поступило уже порядка 720 тысяч вопросов от граждан. Об этом стало известно Первому каналу.
Семьсот двадцать тысяч обращений уже поступило на программу «Итоги года с Владимиром Путиным, — рассказали в телеэфире.
Напомним, «прямая линия» с президентом России Владимира Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря.
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Свой вопрос президенту можно оставить на специальном сайте, но для этого нужно будет пройти регистрацию. На портале moskva-putinu.ru стартовал прием вопросов...
08.12.2024 226