К «прямой линии» с Путиным поступило 720 тысяч вопросов

Среди них, как ранее писала наша редакция, «заявки» от детей на новогодние подарки.

К «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным поступило уже порядка 720 тысяч вопросов от граждан. Об этом стало известно Первому каналу.

Семьсот двадцать тысяч обращений уже поступило на программу «Итоги года с Владимиром Путиным, — рассказали в телеэфире.

Напомним, «прямая линия» с президентом России Владимира Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря.