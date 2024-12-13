К «прямой линии» с Путиным поступило 720 тысяч вопросов

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Среди них, как ранее писала наша редакция, «заявки» от детей на новогодние подарки.

К «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным поступило уже порядка 720 тысяч вопросов от граждан. Об этом стало известно Первому каналу.

Семьсот двадцать тысяч обращений уже поступило на программу «Итоги года с Владимиром Путиным, — рассказали в телеэфире.

Напомним, «прямая линия» с президентом России Владимира Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря.

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08.12.2024 226
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