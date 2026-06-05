weather 23.1°
$ 74.30
86.27

Главная / Новости / Компания «МИ ТЕХ» запустит в Ленобласти пилотный проект по цифровому контролю за стройками

Новости Социум

Компания «МИ ТЕХ» запустит в Ленобласти пилотный проект по цифровому контролю за стройками

В Ленинградской области стартует пилотный проект по внедрению современных технологий контроля в строительном комплексе.

О сотрудничестве с компанией «МИ ТЕХ» договорился вице-губернатор Ленинградской области Евгений Барановский. Разработанная системой позволит в цифровом режиме оценивать качество производимых работ, а также параметры, которые влияют на комфорт жителей густонаселённых городов, проживающих рядом со строительными площадками.

Вице-губернатор отметил, что компания уже имеет опыт работы с проектами в Москве, а теперь протестирует свои решения на стройках Ленинградской области.

«С учетом наших объемов строительства это закономерно: строительство в плотной городской среде требует нового уровня контроля. Нам нужно видеть, как идёт работа на площадке, насколько подрядчики соблюдают требования и как стройка влияет на жителей соседних домов. Вместе с «МИ ТЕХ» запускаем пилотный проект в Ленинградской области. Проверим, какие параметры можно измерять и использовать в работе Госстройнадзора, чтобы контроль стал точнее, быстрее и понятнее для всех участников процесса», — сказал Евгений Барановский.

Ленобласть стала лидером по вводу жилья в 2018 году. Так, согласно результатам рейтинга, на одного человека приходится 1,442 квадратного метра. Глава 47 региона также отметил, что Ленобласть находится в лидерах по сдаче жилья в России: на четвертом месте после Москвы, МО и Санкт-Петербурга. В 2019 году регион также выполнил поставленную перед ним задачу правительством России по вводу жилья. В 2020 году также не сдал позиции, в 2021 году ввели в строй 3,5 млн квадратных метров жилья. При этом объем работ по строительству в 2021 году составил 227,4 миллиарда рублей и вырос на 7,7 % по сравнению с 2020 годом. В 2022 году в Ленобласти ввел в эксплуатацию 3,96 миллиона квадратных метров жилья. В июле 2023 года на территории Ленобласти действовало 138 разрешений на строительство 3,4 миллиона м2, сейчас в работе у застройщиков 190 разрешений почти на четыре миллиона м2 - это 99 тысяч новых квартир. В 2024 году область сохранила первое место, несмотря на небольшое снижение показателя. На одного жителя региона пришлось 1,976 квадратных метров введенного жилья. По итогам 2025 года строителям региона удалось перевыполнить план по вводу жилья - 4,22 млн м² при плане 3,499 млн м². 

Теги

Ленобласть Евгений Барановский пмэф ПМЭФ-2026
Новости Социум

Ленинградская область первой в России начнёт внедрять Национальную модель улучшения качества жизни

На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева подписали два соглашения — о внедрении Национальной модели улучшения качества жизни и о народосбережении.

Ленинградская область первой в России начнёт внедрять Национальную модель улучшения качества жизни - На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Ленинградской области Александр Дрозд
Фото: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

Ленинградская область стала первым регионом России, который начинает применять Национальную модель на практике. Модель включает программу мотивационного анкетирования для женщин в ситуации репродуктивного выбора, стандарт здоровой среды в населённых пунктах, а также меры по адаптации территорий к климатическим изменениям. Внедрение будет проходить совместно с региональными командами — Советом по качеству жизни, Региональным сервисным уполномоченным и экспертами Национальной социальной инициативы.

Второе соглашение посвящено задаче народосбережения, поставленной Президентом России. Документ представляет собой дорожную карту совместной работы на годы вперёд. Вместе с АСИ регион развернёт конкретную программу действий — от мер социальной поддержки до создания условий, при которых родители могут одновременно работать и воспитывать детей.

Ленинградская область первой в России начнёт внедрять Национальную модель улучшения качества жизни - На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Ленинградской области Александр Дрозд

В правительстве Ленинградской области поблагодарили Светлану Чупшеву и команду АСИ за партнёрство.

Теги

пмэф Ленобласть ПМЭФ-2026 Александр Дрозденко Светлана Чупшева

Популярное

Пассажир русским матом посадил самолет в США
Пассажир русским матом посадил самолет в США

12:01 01.06.2026

Несколько человек пострадали при атаке БПЛА в Петербурге
Несколько человек пострадали при атаке БПЛА в Петербурге

08:17 03.06.2026

В Ленобласти четыре частных дома получили повреждения при атаке БПЛА
В Ленобласти четыре частных дома получили повреждения при атаке БПЛА

08:39 03.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться