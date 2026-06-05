В Ленинградской области стартует пилотный проект по внедрению современных технологий контроля в строительном комплексе.

О сотрудничестве с компанией «МИ ТЕХ» договорился вице-губернатор Ленинградской области Евгений Барановский. Разработанная системой позволит в цифровом режиме оценивать качество производимых работ, а также параметры, которые влияют на комфорт жителей густонаселённых городов, проживающих рядом со строительными площадками.

Вице-губернатор отметил, что компания уже имеет опыт работы с проектами в Москве, а теперь протестирует свои решения на стройках Ленинградской области.

«С учетом наших объемов строительства это закономерно: строительство в плотной городской среде требует нового уровня контроля. Нам нужно видеть, как идёт работа на площадке, насколько подрядчики соблюдают требования и как стройка влияет на жителей соседних домов. Вместе с «МИ ТЕХ» запускаем пилотный проект в Ленинградской области. Проверим, какие параметры можно измерять и использовать в работе Госстройнадзора, чтобы контроль стал точнее, быстрее и понятнее для всех участников процесса», — сказал Евгений Барановский.

Ленобласть стала лидером по вводу жилья в 2018 году. Так, согласно результатам рейтинга, на одного человека приходится 1,442 квадратного метра. Глава 47 региона также отметил, что Ленобласть находится в лидерах по сдаче жилья в России: на четвертом месте после Москвы, МО и Санкт-Петербурга. В 2019 году регион также выполнил поставленную перед ним задачу правительством России по вводу жилья. В 2020 году также не сдал позиции, в 2021 году ввели в строй 3,5 млн квадратных метров жилья. При этом объем работ по строительству в 2021 году составил 227,4 миллиарда рублей и вырос на 7,7 % по сравнению с 2020 годом. В 2022 году в Ленобласти ввел в эксплуатацию 3,96 миллиона квадратных метров жилья. В июле 2023 года на территории Ленобласти действовало 138 разрешений на строительство 3,4 миллиона м2, сейчас в работе у застройщиков 190 разрешений почти на четыре миллиона м2 - это 99 тысяч новых квартир. В 2024 году область сохранила первое место, несмотря на небольшое снижение показателя. На одного жителя региона пришлось 1,976 квадратных метров введенного жилья. По итогам 2025 года строителям региона удалось перевыполнить план по вводу жилья - 4,22 млн м² при плане 3,499 млн м².