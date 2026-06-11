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Движение поездов на участке Калище - Ораниенбаум возобновлено

Движение поездов на участке Калище - Ораниенбаум в Ленинградской области, которое было приостановлено 6 июня, возобновилось. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Движение поездов на участке Калище - Ораниенбаум возобновлено - Напомним, что движение на этом участке было приостановлено 6 июня.
Фото: freepik

На время ремонтных работ пассажиров перевозили автобусами по маршруту Ораниенбаум - Гостилицы - Лопухинка - Калище.

Напомним, транспортное сообщение между Петербургом и Сосновым Бором было полностью остановлено 6 июня после массовой атаки БПЛА, в результате которой произошел пожар на объекте Минобороны в районе поселка Большая Ижора. В частности, движение электропоездов было прекращено на участке от станции Калище до станции Ораниенбаум. 

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10.06.2026
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Теги

движение восстановлено Калище - Ораниенбаум Ленобласть поезда
Для души Новости

В Ленинградской области у медведей начался гон

В июне у бурых медведей Ленобласти проходит гон — время медвежьих свадеб. Во Всеволожском районе была замечена медведица с подросшими медвежатами.

В видеоловушку биолога Павла Глазкова попал момент, как медведица обследовала деревья и оставила свой запах для потенциального жениха, потеревшись о стволы. Любопытно, что оба медвежонка повторили это действие за своей мамой - и тоже деловито потерлись о стволы деревьев.

Видео: Каждой твари по паре, ВК

Но все же более активными в этот период становятся самцы: они оставляют следы когтей на деревьях, делают «закусы» — надламывают ветки зубами. Чтобы продемонстрировать свои габариты, самцы стараются дотянуться до самых высоких веток. Это один из способов привлечь внимание самок и отпугнуть конкурентов.

Биолог рекомендуют в период активности медведей вести себя в лесу более шумно: громко разговаривать, периодически покрикивать, свистеть в спортивный свисток. Это поможет избежать встречи с медведем, который в брачный период ведет себя осторожно.

Теги

Ленобласть медведи Всеволожский район Павел Глазков гон

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