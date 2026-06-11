Движение поездов на участке Калище - Ораниенбаум в Ленинградской области, которое было приостановлено 6 июня, возобновилось. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
На время ремонтных работ пассажиров перевозили автобусами по маршруту Ораниенбаум - Гостилицы - Лопухинка - Калище.
Напомним, транспортное сообщение между Петербургом и Сосновым Бором было полностью остановлено 6 июня после массовой атаки БПЛА, в результате которой произошел пожар на объекте Минобороны в районе поселка Большая Ижора. В частности, движение электропоездов было прекращено на участке от станции Калище до станции Ораниенбаум.