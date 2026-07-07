Введение платы за использование иностранного интернет-трафика в России не рассматривается, сообщил статс-секретарь - замглавы Минцифры РФ Иван Лебедев.
Ранее СМИ сообщали, что министр цифрового развития Максут Шадаев попросил операторов с 1 мая ввести плату за использование более 15 Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях. Россиян могли обязать платить в среднем по 150 руб. за каждый лишний гигабайт. Мера рассматривалась для борьбы с VPN-сервисами. В апреле российские операторы сотовой связи просили Минцифры отложить введение платы за использование VPN.