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Новости Социум

Минцифры опровергло введение платы за иностранный интернет-трафик

Введение платы за использование иностранного интернет-трафика в России не рассматривается, сообщил статс-секретарь - замглавы Минцифры РФ Иван Лебедев.

Ранее СМИ сообщали, что министр цифрового развития Максут Шадаев попросил операторов с 1 мая ввести плату за использование более 15 Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях. Россиян могли обязать платить в среднем по 150 руб. за каждый лишний гигабайт. Мера рассматривалась для борьбы с VPN-сервисами. В апреле российские операторы сотовой связи просили Минцифры отложить введение платы за использование VPN.

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Теги

vpn интернет-трафик Минцифры Россия
Новости Социум

Во Всеволожске изменят схему движения двух автобусных маршрутов 8 июля

Ограничения будут связаны с празднованием Дня семьи, любви и верности.

Во Всеволожске изменят схему движения двух автобусных маршрутов 8 июля - Ограничения будут связаны с празднованием Дня семьи, любви и верности.
Фото: Комитет по транспорту Ленобласти

В связи с проведением праздничных мероприятий 8 июля во Всеволожске будет ограничено движение транспорта. Жителей предупреждают о временном изменении схем движения двух автобусных маршрутов.

С начала работы общественного транспорта и до 14:30 движение будет перекрыто по Всеволожскому проспекту на участке от улицы Плоткина до Октябрьского проспекта. В этот период автобусы № 513 и № 530 будут следовать по скорректированным маршрутам в объезд закрытой зоны.

Пассажирам рекомендуется заранее ознакомиться с обновленными схемами движения, чтобы спланировать свои поездки. 

Во Всеволожске изменят схему движения двух автобусных маршрутов 8 июля - Ограничения будут связаны с празднованием Дня семьи, любви и верности.
Фото: Комитет по транспорту Ленобласти

Теги

Всеволожск общественный транспорт

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