Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя обратился к жителям регионов округа с поздравлением по случаю Дня семьи, любви и верности.

Этот праздник приурочен к дню памяти святых Петра и Февронии Муромских, чей супружеский союз стал символом истинной любви и верности. Семья, по словам полпреда, — это самые близкие люди, опора в сложных жизненных ситуациях, тепло родного дома и традиции, передаваемые из поколения в поколение.

Игорь Руденя подчеркнул, что крепкие многодетные семьи являются основой сильного государства, и важно, чтобы их число в округе и по всей стране неуклонно росло. По инициативе президента Владимира Путина реализуется широкий комплекс мер семейной поддержки. В настоящее время в Северо-Западном федеральном округе насчитывается более 190 тысяч многодетных семей, которые служат примером для молодёжи, создающей семьи или готовящейся к этому важному шагу.

Особые слова поздравлений полпред адресовал семьям участников специальной военной операции — родителям, воспитавшим достойных защитников Отечества, жёнам и детям, чьи мужья и отцы проявляют отвагу и героизм, защищая Россию. В этот праздничный день Игорь Руденя пожелал всем российским семьям согласия, благополучия и любви.

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В эпоху быстрых решений и постоянной гонки за личным комфортом семья остаётся одной из немногих опор, где человек по-прежнему ищет безусловное принятие и поддержку. Но что сегодня делает семью устойчивой: любовь, доверие, взаимопомощь - или нечто большее? И почему в одних союзах эти ценности работают как крепкий фундамент, а в других рассыпаются при первых трудностях? Ко Дню семьи, любви и верности мы поговорили с психологом и послушали реальные истории пар из Ленобласти, чтобы понять, на чём держится современное семейное счастье. Обо всем этом в нашем материале.