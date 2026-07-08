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Игорь Руденя поздравил жителей Северо-Запада с Днём семьи, любви и верности

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя обратился к жителям регионов округа с поздравлением по случаю Дня семьи, любви и верности.

Этот праздник приурочен к дню памяти святых Петра и Февронии Муромских, чей супружеский союз стал символом истинной любви и верности. Семья, по словам полпреда, — это самые близкие люди, опора в сложных жизненных ситуациях, тепло родного дома и традиции, передаваемые из поколения в поколение.

Игорь Руденя подчеркнул, что крепкие многодетные семьи являются основой сильного государства, и важно, чтобы их число в округе и по всей стране неуклонно росло. По инициативе президента Владимира Путина реализуется широкий комплекс мер семейной поддержки. В настоящее время в Северо-Западном федеральном округе насчитывается более 190 тысяч многодетных семей, которые служат примером для молодёжи, создающей семьи или готовящейся к этому важному шагу.

Особые слова поздравлений полпред адресовал семьям участников специальной военной операции — родителям, воспитавшим достойных защитников Отечества, жёнам и детям, чьи мужья и отцы проявляют отвагу и героизм, защищая Россию. В этот праздничный день Игорь Руденя пожелал всем российским семьям согласия, благополучия и любви.

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В эпоху быстрых решений и постоянной гонки за личным комфортом семья остаётся одной из немногих опор, где человек по-прежнему ищет безусловное принятие и поддержку. Но что сегодня делает семью устойчивой: любовь, доверие, взаимопомощь - или нечто большее? И почему в одних союзах эти ценности работают как крепкий фундамент, а в других рассыпаются при первых трудностях? Ко Дню семьи, любви и верности мы поговорили с психологом и послушали реальные истории пар из Ленобласти, чтобы понять, на чём держится современное семейное счастье. Обо всем этом в нашем материале.

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Игорь Руденя День семьи любви и верности
Новости Социум

Детский центр высоких медицинских технологий им. К.А. Раухфуса получил новое оборудование

Техника распределена между двумя отделениями клиники. Офтальмологическое отделение оснастили аппаратурой для лечения заболеваний роговицы глаза. В оториноларингологическое отделение поступил электромеханический комплекс для проведения диагностических и лечебных процедур.

Детский центр высоких медицинских технологий им. К.А. Раухфуса получил новое оборудование - Техника распределена между двумя отделениями клиники. Офтальмологическое отделение оснастили аппарат
Фото: пресс-служба ВТБ

Оборудование передано центру в рамках благотворительной программы ВТБ «Мир без слез». В ее рамках банк закупает технику для детских больниц по всей России — список необходимого медучреждения формируют самостоятельно.

Традиционно программа включает не только передачу оборудования. Для маленьких пациентов Центра организовали интерактивный спектакль. Такие встречи помогают детям отвлечься от лечения.

«Мы многие годы поддерживаем развитие социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга. Центр имени К.А. Раухфуса — одно из ключевых детских медицинских учреждений города, где сосредоточены компетенции по оказанию специализированной помощи. Поддержка Центра — это вклад в развитие системы здравоохранения и здоровье детей», — отметил Юрий Левченко, старший вице-президент ВТБ.

«Ежегодно в нашем Центре медицинскую помощь получают более 60 тысяч детей. Новое оборудование расширяет возможности офтальмологического и лор-отделений и позволяет использовать современные методы диагностики и лечения в ежедневной клинической практике», — прокомментировала Анастасия Цымбал, заместитель главного врача по лечебной работе Центра им. К.А. Раухфуса.

В 2026 году по программе «Мир без слез» банк обеспечит современным медицинским оборудованием 17 детских больниц в 16 регионах России. Планируется поставка более 125 единиц оборудования, что расширит возможности диагностики и лечения детей по всей стране.

Теги

ВТБ

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