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Убийца 12-летней девочки в Ленобласти пытался свести счеты с жизнью — СМИ

Это произошло в камере, где содержится убийца, передает источник.

Убийца 12-летней девочки в Ленобласти пытался свести счеты с жизнью — СМИ - Это произошло в камере, где содержится убийца, передает источник.
Фото: СК РФ

Убивший 12-летнюю девочку в Ленинградской области мужчина пытался свести счеты с жизнью в камере. Об этом 9 июля передает 78.ru со ссылкой на свой источник.

По информации издания, сейчас убийца находится в специализированном медучреждении ФСИН.

Также стало известно, что уже после зверского преступления мужчина пытался скрыться с 3 млн рублей, которые он похитил у партнеров по бизнесу. Денежные средства были при нем в момент задержания.

Напомним, 12-летняя девочка пропала в одном из СНТ Тосненского района 2 июля, спустя сутки тело обнаружили в лесополосе. Подозреваемого в убийстве ребенка задержали 4 июля, он уже признал вину. Мужчину отправили под стражу до 3 сентября.

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06.07.2026
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Теги

Тосненский район убийство
Новости Происшествия

Жительнице Петербурга грозит срок за покупки с чужой карты

54-летняя женщина стала фигуранткой уголовного дела после кражи чужой банковской карты.

Следственный комитет возбудил уголовное дело против жительницы Петербурга, которая расплатилась найденной картой подростка в магазине. Теперь задержанной грозит до 6 лет колонии.

По материалам дела, 54-летняя женщина обнаружила банковскую карту, принадлежащую 15-летнему подростку. Вместо того, чтобы предпринять попытки вернуть найденное владельцу, женщина решила отправиться за покупками. Злоумышленница потратила с чужого счета более 3000 рублей в одном из магазинов, расположенных на Невском проспекте.

Теперь в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье и краже с банковского счета. 

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09.07.2026
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Петербург кража

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