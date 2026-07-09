Это произошло в камере, где содержится убийца, передает источник.

Убивший 12-летнюю девочку в Ленинградской области мужчина пытался свести счеты с жизнью в камере. Об этом 9 июля передает 78.ru со ссылкой на свой источник.

По информации издания, сейчас убийца находится в специализированном медучреждении ФСИН.

Также стало известно, что уже после зверского преступления мужчина пытался скрыться с 3 млн рублей, которые он похитил у партнеров по бизнесу. Денежные средства были при нем в момент задержания.

Напомним, 12-летняя девочка пропала в одном из СНТ Тосненского района 2 июля, спустя сутки тело обнаружили в лесополосе. Подозреваемого в убийстве ребенка задержали 4 июля, он уже признал вину. Мужчину отправили под стражу до 3 сентября.