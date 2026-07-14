После устранения последствий штормового ветра 11 июля Александровский парк в Государственном музей-заповеднике «Царское Село» вновь открыт для посетителей.

Гости могут зайти через все восемь входов. Парк работает в обычном режиме — ежедневно с 7:00 до 22:00. Вход свободный. Екатерининский парк работает в обычном режиме.

Потенциально опасные участки в парке огорожены. Посетителей просят не заходить за предупредительные ленты.

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