После устранения последствий штормового ветра 11 июля Александровский парк в Государственном музей-заповеднике «Царское Село» вновь открыт для посетителей.
Гости могут зайти через все восемь входов. Парк работает в обычном режиме — ежедневно с 7:00 до 22:00. Вход свободный. Екатерининский парк работает в обычном режиме.
Потенциально опасные участки в парке огорожены. Посетителей просят не заходить за предупредительные ленты.
Отметим, что бушевавшая в выходные непогода повалила около 200 деревьев на территориях парков и садов Петербурга. С дорог Ленобласти убрали более 500 поваленных деревьев.