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Новости Социум

Александровский парк открыт для посетителей после непогоды

После устранения последствий штормового ветра 11 июля Александровский парк в Государственном музей-заповеднике «Царское Село» вновь открыт для посетителей.

Гости могут зайти через все восемь входов. Парк работает в обычном режиме — ежедневно с 7:00 до 22:00. Вход свободный. Екатерининский парк работает в обычном режиме.

Потенциально опасные участки в парке огорожены. Посетителей просят не заходить за предупредительные ленты. 

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Отметим, что бушевавшая в выходные непогода повалила около 200 деревьев на территориях парков и садов Петербурга. С дорог Ленобласти убрали более 500 поваленных деревьев

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Подростков задержали за попытку разобрать арендный самокат в Петербурге

Двух 13-летних подростков задержали за попытку разобрать арендный электросамокат на проспекте Ударников в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.

Подростки затащили самокат на верхний этаж дома и попытались разобрать его на детали. По предварительным данным, они считали, что устройство без связи невозможно отследить. Однако служба безопасности кикшерингового сервиса установила местонахождение самоката и вызвала полицию.

Подростки рассказали, что хотели узнать устройство самоката и воспользоваться SIM-картой из IoT-модуля. Такая карта предназначена только для работы оборудования и не поддерживает обычные звонки и сообщения.

Родителям подростков предстоит возместить причиненный ущерб. Его размер может составить до 90 тысяч рублей. Также решается вопрос о постановке несовершеннолетних на профилактический учет и привлечении к ответственности.

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