Юбилейный ФАП за 41,5 млн рублей открылся в деревне Яровщина Лодейнопольского района

Двухэтажный ФАП в деревне Яровщина Алёховщинского сельского поселения стал двухсотым по счету в Ленинградской области.

«Реализуя подобные проекты, мы стремимся охватить всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами как минимум раз в год и улучшить доступность оказания первичной помощи», — прокомментировал глава комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин.

Ранее медицинская помощь 453 местным жителям оказывалась в приспособленном помещении — в квартире, расположенной на первом этаже пятиэтажного дома.

Вам будет интересно Новый ФАП и поликлиники за 614 млн рублей спроектировали для строительства в Ленобласти Два в Тосненском районе: фельдшерско-акушерский пункт в деревне Нурма и амбулаторно-поликлинический комплекс в поселке имени Тельмана. В поселке Дубровка Всеволожского... 22.04.2020 532

Как отметил в своем послании президент РФ, до конца года в России должно завершиться развертывание фельдшерско-акушерских пунктов. Общероссийский народный фронт должен взять под контроль их модернизацию, заявил президент. Путин также подчеркнул, смысл работы таких пунктов — не выдача справок и направлений, не «спроваживание» людей в райцентры, а реальная помощь гражданам.

Как уже ранее писал ivbg.ru, всего в Ленобласти 188 ФАПов. Из них 30 построенных за последние годы по новой программе. В этом году ФАПы открылись в Полянах (Выборгский район) и в Рапполово (Всеволожский район), Семрино (Гатчинский район), Яровщинах, готовятся к открытию ФАПа в Пениках и в Иннолово (Ломоносовский район), в Минах (Гатчинский район), в деревне Глобицы.