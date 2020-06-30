Всеволожский Мультицентр приглашает на учебу

С 1 июля в Мультицентре социальной и трудовой интеграции объявлен дополнительный набор по двум направлениям.

Одно из направлений — «Рабочий по уходу за животными» – основан на дуальном образовании, при этом практическую часть студенты пройдут в крестьянско-фермерском хозяйстве.

Второе направление — «Рабочий зеленого грунта» – ребят научат всем тонкостям цветоводства. После завершения обучения выпускники смогут работать в садово-парковых хозяйствах, комбинатах по благоустройству и в управляющих компаниях Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

Справки и запись по телефонам Мультицентра: 8 (921) 377- 47-47; 8 (81370) 43-387; 8 (812) 643-16-31.

Напомним, что Мультицентр социальной и трудовой интеграции, который был создан по инициативе супруги Александра Дрозденко Ирины, находится во Всеволожске на ул. Шишканя, д. 4. Мультицентр — это единственное на территории всего СЗФО учреждение, занимающееся профобучением инвалидов. Освоение профессий, предлагаемых Мультицентром, позволит людям с инвалидностью почувствовать себя частью социального общества с равными правами и возможностями.

В июне 2018 года при нем открылся первый в стране специализированный МФЦ для людей с ОВЗ, для поездки в который можно воспользоваться услугами социального такси.