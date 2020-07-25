Расселение из аварийного жилья, новые зараженные: главное в Ленобласти за 25 июля

В Ленинградской области 25 июля стало известно о планах регионального правительства касательно расселения из аварийного жилья, стартовал фестиваль «Мелодия трех морей», появилась информация о новых зараженных коронавирусом и другое.

Расселение из аварийного жилья

Власти Ленобласти рассчитывают до 2025 года расселить более 15 тысяч человек из аварийного жилья. Соответствующая информация прозвучала на заседании с руководителями профильных комитетов областного правительства и членами выборгского Совета ветеранов при участии Александра Дрозденко.

Только в Выборгском районе власти планируют расселить более 850 человек из 45 аварийных домов. Порядка 360 домов в 2021 году пройдут через капитальный ремонт — на эти цели выделят 542,7 млн рублей.

«Мелодия трех морей»

В Выборге начался музыкальный фестиваль «Мелодия трех морей». Губернатор приветствовал гостей и участников мероприятия, после чего вручил призы победителям детского конкурса рисунка, который также традиционно проводится накануне фестиваля. В этом году темой для творчества стали произведения Петра Ильича Чайковского.

Новые поликлиника и школа

Губернатор Ленобласти в ходе рабочего визита в Выборг анонсировал появление в городе новых спортивных объектов, поликлиники и школы. Также он поднял тему реставрации исторических зданий: на их ремонт в 2021 году выделят 500 млн рублей из бюджета региона.

Зараженные коронавирусом

В Ленинградской области за последние сутки, согласно данным на 25 июля, выявили 43 зараженных коронавирусом. Всего в регионе зафиксировано 5626 зараженных, вылечились при этом 4042. Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области привело список населенных пунктов, где выявили новых заболевших.

Вакцинация от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной. По его словам, сразу после завершения разработки вакцины власти начнут прививочную кампанию — вся поликлиническая амбулаторная сеть будет работать над решением данной задачи.

Туры в Турцию

Российские туроператоры начали бронирование туров в Турцию. Забронировать полеты с пересадкой в Стамбуле можно на даты, начиная с 1 августа. Туры с вылетом непосредственно в курортную Анталью продаются с 10 августа, их цена начинается примерно от 50 тысяч рублей на двоих.