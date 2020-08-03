Послабления в фуд-корте, новые зараженные, массовое тестирование: главное в Ленобласти за 3 августа

В Ленинградской области 3 августа стало известно о новых зараженных коронавирусом, запуске массового тестирования на антитела к коронавирусу, возможных послаблениях для фуд-корта и другом.

Найти пропавших в годы ВОВ можно онлайн

Жителям Ленинградской области стал доступен онлайн-сервис по поиску пропавших в годы Великой Отечественной войны. На онлайн-сервисе «Найти солдата» можно подать соответствующее бесплатное заявление

Поисками пропавших солдат занимаются участники Фонда «Народный проект» совместно с ведущими архивами страны. В настоящее время не установлены судьбы более 4,7 миллионов защитников Родины, пропавших без вести во время Великой Отечественной войны.

Управляющие компании штрафуют

Специалисты Госжилнадзора оштрафовали управляющие компании региона на 5,2 млн рублей за некачественную санитарную обработку домов. На этой неделе специалисты проведут проверки в Выборге и в Выборгском районе, в Гатчинском и Бокситогорском районах, а также в Шлиссельбурге.

По итогам осмотров 1300 жилых домов составлено 107 протоколов по фактам неисполнения работ и услуг, управляющие организации привлечены к административной ответственности на сумму 5,2 млн руб.

Вокалистка из Кингисеппа — в числе лучших

Вокалистка из Кингисеппа стала лауреатом международного конкурса «Истоки». Победу ученице Центра эстетического воспитания и образования детей Кингисеппа принесла военно-патриотическая песня «Две матери».

Теперь Софию ждем Москва, где она 24-29 ноября поборется за Грант-При на X Международном фестивале русской культуры «Истоки».

Фуд-корт ждут послабления

Для фуд-кортов готовятся ввести очередные послабления в Ленинградской области. Правительство региона намерено позволить заведениям фастфуда открыть залы для посетителей с 5 августа.

Несмотря на послабления, заведения должны сохранить обслуживание на вынос, но людям разрешат ожидать свой заказ в помещении.

Массовое тестирование

В Ленинградской области с 4 августа стартует массовое тестирование всех желающих на антитела к коронавирусу.

Так, порядка 65 мобильных амбулаторий отправятся в районы 47 региона от здания правительства. В течение месяца медики будут проводить профилактические осмотры и тестирование ленинградцев на антитела.

Новые зараженные

В Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 35 человек. Общее число заболевших — 5 990, выздоровели 4 148. Умерли 56 человек. Управление Роспотребнадзора по Ленобласти опубликовало список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.