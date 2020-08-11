Всеволожск стал центром семейного творчества. Там прошел фестиваль «По дороге с облаками»

Главная цель фестиваля — сохранение и возрождение семейных ценностей и объединение поколений

Для детей, их родителей и бабушек провели мастер-классы, ток-шоу, конкурсы, семейные квесты и игры. Участниками семейного фестиваля, который проводится в рамках соцпроекта «По дороге с облаками» при поддержке комитета по печати Ленобласти на средства регионального гранта, стали жители и гости Всеволожского района.

Победителям конкурсов «Креативная семейка» и «Счастливы вместе» вручили вкусные призы ─ набор фруктов и сладостей. На протяжении всего фестиваля работала Фото-бутка и аппарат со сладкой ватой.

Вам будет интересно В России могут ввести новое пособие в размере 50 тысяч рублей Правительство России готовит новую выплату для семей с детьми. Минспорта уже озвучило условия для ее получения. Стать получателями денежного пособия смогут... 09.07.2020 664

Как уже ранее писал ivbg.ru, Ленобласть стала лучшим регионом по мерам поддержки семьи и детей. Высокую оценку экспертов получили такие меры поддержки в регионе, как выплаты 3000 рублей на каждого ребенка из семей льготных категорий, родившегося в период с 01 июня 2002 года по 01 июля 2004 года и обеспечение медицинскими масками многодетные и малообеспеченные семьи, тех, кто воспитывает детей-инвалидов. Продление дистанционного обучения до 22 мая, увеличение количества дежурных групп в детских садах, дифференцированный подход к снятию ограничений в районах и расширение перечня ОКВЭД для региональных выплат индивидуальным предпринимателям также высоко оценили эксперты.