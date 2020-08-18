«Светофор» поможет снизить нагрузку на МФЦ Ленобласти

Узнать, в каком центре госуслуг можно подать или получить документы без очереди, а в каком придется подождать, можно в два клика на сайте mfc47.ru
В разделе «Выбрать МФЦ» рядом с названием отделения теперь отображается символ человека одного из цветов: зеленый, желтый, оранжевый, красный. Так, зеленый индикатор означает, что ожидание в очереди составит менее 10 минут, желтый — от 11 до 20 минут, оранжевый – от 21 до 30 минут, красный – более 30 минут.
Напомним, что обычно в региональных офисах МФЦ доступны такие услуги как: подключение к электросетям, получение первого паспорта, прописка, зубопротезирование, получение свидетельства о рождении (в некоторых районах в день обращения) и ИНН, а также оформить компенсацию на летний отдых ребенка, оформить свидетельство о рождении (всего за 15 минут) и полис ОМС. А с 1 января 2019 года МФЦ занялось приемом документов по вопросам соцзащиты.