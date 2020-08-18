«Светофор» поможет снизить нагрузку на МФЦ Ленобласти

Узнать, в каком центре госуслуг можно подать или получить документы без очереди, а в каком придется подождать, можно в два клика на сайте mfc47.ru

В разделе «Выбрать МФЦ» рядом с названием отделения теперь отображается символ человека одного из цветов: зеленый, желтый, оранжевый, красный. Так, зеленый индикатор означает, что ожидание в очереди составит менее 10 минут, желтый — от 11 до 20 минут, оранжевый – от 21 до 30 минут, красный – более 30 минут.

«После возвращения МФЦ к привычному графику были выявлены накладки в работе площадок: вместе с приемом граждан без записи велся прием обращений по предварительной записи, которую жители региона осуществляли заблаговременно в период пандемии. Светофор должен помочь снизить нагрузку в пиковые часы в густонаселенных районах и создать более комфортные условия пребывания в центрах госуслуг», — прокомментировал директор ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей Есипов.

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Напомним, что обычно в региональных офисах МФЦ доступны такие услуги как: подключение к электросетям, получение первого паспорта, прописка, зубопротезирование, получение свидетельства о рождении (в некоторых районах в день обращения) и ИНН, а также оформить компенсацию на летний отдых ребенка, оформить свидетельство о рождении (всего за 15 минут) и полис ОМС. А с 1 января 2019 года МФЦ занялось приемом документов по вопросам соцзащиты.