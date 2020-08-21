Открытие комнаты Николая I и субсидии для экспортеров: главное в Ленобласти за 21 августа

Для тех, кто все пропустил, редакция ivbg.ru собрала самое главное, что произошло в регионе за прошедший день.

В Ленобласти завершился Ладога Фест

В городах вокруг Ладожского озера состоялся ежегодный спортивно-туристический фестиваль Ладога Фест. Участие приняли свыше тысячи человек, программой предусмотрели более 20 дисциплин. Участники выступали в регате «Большая Ладога», автоприключении ретро-автомобилей Karjala, велопоходе «Вокруг Ладоги», веломарафоне, мотопробеге, соревновании и мастер-классе по игре в ринго и многом другом.

В Волосово открылся «Бирюзовый» молодежный коворкинг-центр

Новый центр обошелся в три миллиона рублей. Молодежный коворкинг-центр Ленобласти – это площадка, которая объединяет открытое пространство и ресурсный добровольческий центр для развития, самореализации, социальной и деловой активности молодежи.

«Сквер доктора Айболита» стоимостью 22 млн рублей открыли в Волосово

Благоустройство сквера шло по программе «Формирование комфортной городской среды». В новом сквере установлена фигура персонажа Корнея Чуковского – доктора Айболита, которая будет создавать соответствующее настроение у маленьких пациентов поликлиники. Также проектом предусмотрены зрительный зал и сцена – площадка для организации досуга молодежи с возможностью установки оборудования для различных мероприятий.

Туристы с 4 сентября могут посетить комнату Николая I в Гатчинском дворце

С 4 сентября откроются кабинеты в Большом Гатчинском дворце, где работал император Николай I. Реставрация длилась десять лет. Восстановительные работы прошли в парадном большом военном кабинете, приемной, камердинерской, рабочем угловом кабинете. Их полностью уничтожил пожар в 1944 году.

Экспортеры Ленобласти могут получить льготные кредиты и субсидии

Стартовал второй отбор предприятий Ленобласти для получения государственной поддержки. Заявки ждут от компаний, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности. Господдержку смогут получить производители Ленинградской области, которые берут на себя обязательства по наращиванию объемов производства и поставок продукции.

Дрозденко рассказал о расселении жилья, газификации и реновации в Волосовском районе

Александр Дрозденко встретился с жителями Волосовского района. На встрече были подняты вопросы расселения аварийного жилья, газификации, реновации и здравоохранения. Глава региона похвалил Волосовский район за темпы развития и отметил, что розничная торговля в муниципалитете выросла на 35%, объем услуг общественного питания – на 5%.