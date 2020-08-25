Газификация всех населенных пунктов, новые зараженные: главное в Ленобласти за 25 августа

Сегодня, 25 августа, стало известно грядущих памятных мероприятиях, которые пройдут в Ленобласти в честь 75-летия Победы. Появилась информация о новых зараженных коронавирусом, практически полной газификации 47 региона.

Социальные учреждения

В Ленинградской области в течение двух лет появятся три новых социальных учреждения для инвалидов и пожилых. Первым станет стационарное отделение в в здании Ломоносовского комплексного центра социального обслуживания населения «Надежда».

Объект должен заработать уже в октябре этого года в деревне Лопухинка. Он рассчитан на 15 мест, стоимость работ составила более 92,7 млн рублей. Предусмотрено обустройство прогулочных дорожек, зоны отдыха со скамейками и беседками, игровыми и спортивные площадки, озеленение территории и освещение.

Памятные мероприятия

Глава областного комитета по культуре Владимир Цой рассказал о мероприятиях, приуроченных к 75-летию Победы. По его словам, в Ленинградской области до конца года пройдет несколько мероприятий, в том числе областная акция «На страже памяти», награждение лауреатов литературной премии.



«Но центральным событием станет эстафета вечного Огня на Дороге жизни 3 сентября. Мы планировали ее провести 8 мая, но по понятным всем причинам просто перенесли ее, а не отменили. Это очень важное событие, к которому мы очень серьезно готовимся», — сообщил Владимир Цой.

Новые зараженные

Согласно данным оперативного штаба на 25 августа, в Ленинградской области за последние сутки коронавирус выявили у 30 человек. Всего в регионе зафиксировано 6626 заболевших, полностью выздоровели при этом 4445 человек (67,1%).

В России подтверждены 4 696 случаев новой коронавирусной инфекции в 84 регионах, из них 1 253 случая (26,7%) не имели клинических проявлений болезни. Общее число заболевших — 966 189 человек.

Инвестиции в образование

Председатель комитета общего и профессионального образования 47 региона Сергей Тарасов отметил, что областная практика обеспечения доступности дошкольного образования признана одной из лучших в России в 2019 году.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, в свою очередь, отметил, что на инвестиции в образование предусмотрено 5 млрд рублей, из них 2,2 миллиарда пойдут на укрепление материально-технической базы, то есть на оснащение учреждений необходимым оборудованием. Этот показатель является рекордным за всю историю региона. При этом 2,7 млрд рублей планируется потратить на строительство новых школ.

Всю Ленобласть газифицируют

Сегодня, 25 августа, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и глава правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы.

Так, за пять лет в регионе построят 124 межпоселковых газопровода суммарной протяженностью свыше 2000 км. Благодаря этому удастся газифицировать 412 населенных пунктов. На это компания выделит 31,5 млрд рублей и на 12 млрд софинансирует сама Ленобласть. В итоге общая газификация населенных пунктов составит 97,5%.