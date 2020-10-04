Победа «Ленинградца» и новые зараженные: главное в Ленобласти за 4 октября

ФК «Ленинградец» обыграл подмосковную «Коломну», поисковики обнаружили останки 84 красноармейцев. В Ленинградской области увеличили коечный фонд, появилась информация о новых зараженных коронавирусом.

«Ленинградец» обыграл «Коломну»

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу ленинградцев. Первый гол забил Никита Клузов. Спортсмен сначала не реализовал 11-метровый, но удачно подоспел на добивание. Завершающий второй мяч в сетку отправил Ризван Умаров. Благодаря победе ФК «Ленинградец» вернулся в лидеры группы, набрав 16 очков в рамках девятого тура Чемпионата России по футболу во втором дивизионе.

В Ленобласти увеличили коечный фонд

Сиверская и Бокситогорская больницы начали принимать пациентов с коронавирусом, благодаря чему удалось увеличить количество коек с 866 до 1026. Также пациентов с подозрением на коронавирус принимают Ленинградская областная клиническая больница, Всеволожская, Кировская, Приозерская и Волховская больницы. В общей сложности, по состоянию на 4 октября, в этих медучреждениях находятся 649 пациентов и у 463 из них внебольничная пневмония.

Поисковики нашли останки красноармейцев

Около 100 человек приняло участие в раскопках в Кировском районе, по итогам которых удалось обнаружить останки 84 бойцов Красной Армии и их личные вещи. До волонтеров на месте побывали «черные копатели», которые откопали 13 из 84 бойцов, но не полностью и бросили останки.

Члены экспедиции нашли три медальона, документы и медаль «За боевые заслуги», благодаря чему удалось установить личности двоих бойцов — Григория Михайловича Зеленина из Улан Удэ 1914 года рождения и Петра Акимовича Кузьмина, ленинградца 1915 года рождения.

Новые зараженные

В Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 78 человек. Всего в регионе зафиксировано 8483 зараженных коронавирусом, полностью выздоровело при этом 5236 человек (61,7%). Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Студентов очных отделений не переведут на удаленку

В Ленинградской области на удаленное обучение перейдут только заочники вузов, а также дистанционно работать будут преподаватели старше 65 лет. Высшие учебные заведения продолжат работать в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Председатель комитета общего и профессионального образования Ленобласти сообщил, что право перейти в такой режим обучения оставляют за учебными заведениями, как вузами, так и школами.