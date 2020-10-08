Столицы региона и новые зараженные: главное в Ленобласти за 8 октября

Ivbg.ru собрал самое главное, что произошло в Ленобласти и Петербурге за прошедший день — 8 октября.

Более миллиона звонков поступило в систему “112” с начала года

Чаще всего жители и гости Ленобласти вызывают скорую помощь — 40% обращений, около 38% — полицию, остальные 14% — пожарную охрану, аварийную газовую, аварийно-спасательную и другие службы. Единый номер вызова экстренных оперативных служб жители и гости Ленобласти стали использовать на 30% чаще — это примерно 3,8 тысяч вызовов в сутки.

Коронавирус в Ленобласти

За последние сутки в Ленобласти зафиксирован 91 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших — 8 835 человек. Выздоровели — 5 301. Более подробный список, где обнаружили новых заболевших, по ссылке.

Названы столицы Ленобласти на ближайшие два года

На 2021 год столицей стал Всеволожск, а на 2022 год — Тосно, следует из распоряжения правительства 47 региона, подписанного губернатором. Присвоение статуса столицы дает возможность городам получить дополнительное финансирование на ремонт и проекты благоустройства.

ПСО “Лиза Алерт” подвели итоги прошедшего месяца

Всего за сентябрь 2020 года в “Лиза Алерт” поступило 465 заявок. Удалось найти живыми 424 человек. Поиски остальных продолжаются. Поисковики отмечают, что в этом месяце ежедневно поступало в среднем на две заявки больше, чем в прошлом.

Лучший директор школы работает в Муринском центре образования

Александр Деревянко победил в номинации «Лучший руководитель образовательной организации» в 2020 году областного конкурса. Он руководит Муринским центром образования уже восемь лет. За победу в конкурсе он получит премию — 100 тысяч рублей.

В сентябре на новое место работы вышли 3 тысячи жителей Ленобласти

За девять месяцев 2020 года нашли новую работу 16,3 тысячи жителей Ленобласти. На конец сентября на учете в службе занятости состояло 33,3 тысячи безработных, 31 тысяча из них получала пособие по безработице. На 1 октября продолжили получать пособие 20,6 тысяч безработных, у остальных закончился период продления выплаты пособия по безработице.