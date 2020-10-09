Новые ограничения и зараженные: главное в Ленобласти за 9 октября

В Ленинградской области ввели новые антикоронавирусные ограничения и послабления, появилась информация о новых зараженных коронавирусом, а также состоялся Единый день трудоустройства.

Новые ограничения

В Ленинградской области вводятся новые ограничения по COVID-19. Работа кинотеатров, парикмахерских и салонов красоты в «красной» и «желтой» зонах возможна только при 50% заполняемости зала и в масках. Для «зеленой» зоны нужны только маски. В детских кружках дополнительного образования в «красной» зоне могут одновременно заниматься не более 12 человек в масках. МФЦ в «красной» и «желтой» зонах возвращаются к работе по предварительной записи. Посетители должны быть в масках. В «зеленой» зоне МФЦ работают по классической системе, нужны маски.

Развлечения в «красной» зоне

В Ленинградской области разрешили работу развлекательных организаций, осуществляющих свою деятельность в «красной» зоне коронавирусных ограничений. Речь идет о парках развлечений, которые теперь могут работать только на улице. При этом в «красной» зоне вводится ограничение на заполняемость до 12 человек для детских центров и игровых комнат, но не более 1 человека на 4 кв.м. Соблюдение масочного режима обязательно.

Единый день трудоустройства

В Ленинградской области сегодня состоялся Единый день трудоустройства. Участие в мероприятиях приняли более 1,5 тысяч соискателей и 122 работодателя со всех районов. Встреча состоялась в онлайн-формате из-за угрозы распространения коронавируса. Видеоконференции длились два часа, за это время было представлено 2,5 тысяч вакансий — от сборщика букетов до следователя.

Коворкинг-центры

В семи муниципалитетах Ленобласти в 2021 году появятся коворкинг-центры, в которых разместятся лектории с современным оборудованием, залы для совместной работы и отдыха юных активистов. Общественные пространства начнут работать во Всеволожске, Аннинском, Кингисеппском, Морозовском, Светогорском, Сясьстройском и Тельмановском городских поселениях. На работу молодежных организаций выделят 29 млн рублей из бюджета региона.

Новые зараженные

За прошедшие сутки в России зафиксировано 12126 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В Петербурге выявлено 469 случаев, в Ленобласти — 97. Управление Роспотребнадзора опубликовало список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.