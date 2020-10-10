Чемпионат по парашютному спорту и новые зараженные: главное в Ленобласти за 10 октября

В Ленинградской области появилась информация о новых зараженных коронавирусом, в том числе об очаге. Состоялся региональный чемпионат по парашютному спорту, стало известно о подешевевших овощах и фруктах.

Новый музей

Под Лугой нашли трехметровое кирпичное сооружение. Им оказалась долговременная огневая точка, относящаяся к части Лужского оборонительного рубежа. Сооружение было построено в 1941 году в целях сдерживания наступления немецких войск в направлении Ленинграда.

По словам председателя поискового объединения Николая Бухтиярова, обнаруженный дот не единственный: скорее всего, во время Великой Отечественной войны на этой территории находились артиллерийские орудия крупного калибра. Принято решение восстановить сооружение и открыть в нем музей.

Чемпионат по парашютному спорту

На аэродроме «Путилово» в Кировском районе состоялся чемпионат Ленинградской области по парашютному спорту. Участники поупражнялись в точности приземления и групповой акробатике, а также во фрифлайинге. Мероприятие состоялось в год 320-летия Российской Гвардии именно в том месте, откуда родом бойцы легендарной 6 роты 104-го Гвардейского парашютно-десантного полка 76-й Гвардейской воздушно-десантной дивизии Владимир Купцов и Александр Исаев, погибшие в неравном бою с превосходящими силами противника на Северном Кавказе.

Подешевели фрукты и овощи

В Ленинградской области в сентябре картофель подешевел на 20,7% до 23 рублей 63 копеек за килограмм, морковь — на 19,9% до 33 рублей 16 копеек. Цены на капусту в регионе упали на 19,1% до 20 рублей 78 копеек, на свеклу — на 11,6% до 27 рублей 34 копеек. Из фруктов и ягод на 13,5% подешевели яблоки, а виноград на 13,6%.

Холодное водоснабжение

В Выборге в Банном заливе ведутся подводные работы на трубопроводе. Водолазы и специализированная техника работают над устранением неисправностей, в ходе которых горожане частично остались без воды. Неисправность появилась на дюкерном водопроводе — она привела к снижению давления в сети.

При этом у ряда абонентов водоснабжение работает в полную силу, а у некоторых — на пониженном давлении. Ночью воду включили на всю возможную мощность. Жителям Выборга подвозят питьевую воду в автоцистернах.

Новые зараженные

Согласно данным оперативного штаба на 10 октября, в Ленинградской области за последние сутки коронавирус выявили у 96 человек. Всего в регионе зафиксировано 9028 заболевших, полностью выздоровело при этом 5360 человек (59,4%). Управление Роспотребнадзора по Ленобласти приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Также в Ленинградской области выявлен очаг коронавируса. Он находится в строительном городке под Киришами, где заразиться успели 23 работника-вахтовика. У заболевших симптомы не проявлялись, тем не менее, за ними ведется постоянное медицинское наблюдение