Новый глава Выборгского района, настоящее и будущее Мурино: главное в Ленобласти за 15 октября

Для тех, кто все пропустил, редакция ivbg.ru собрала самое главное, что произошло в регионе за прошедший день.

Михаил Ильин проинспектировал «Фаворит» и «Мед-экологию» в Мурино

Сегодня, 15 октября, исполняющий обязанности зампреда областного правительства Михаил Ильин посетил нашумевшие предприятия «Фаворит» и «Мед-экология» в Мурино. Местные жители пожаловались на предприятия из-за резкого запаха. Сейчас на первом предприятии завершается тестирование дополнительных фильтров очистки воздуха и уменьшения запаха при производстве. После подтверждения эффективности будет закуплен полный комплекс оборудования.

В Луге перезахоронили останки бойцов ВОВ

Глава администрации Лужского района Юрий Намлиев в своем Instagram-аккаунте сообщил, что в Луге перезахоронили останки семерых красноармейцев. Церемония состоялась на братском захоронении в микрорайоне «Городок». Останки были обнаружены во время поисковых работ. Известно, что солдаты погибли во время Великой Отечественной войны на подступах к Луге. Одного удалось идентификировать — это Ботанин Иван Данилович.

Ветеринаров Ленобласти поощрили за участие в борьбе против COVID-19

Сегодня, 15 октября, 102 специалиста госветслужбы получили памятные медали Управления ветеринарии, 73 человека удостоены благодарностей Министерства сельского хозяйства РФ, губернатора Ленобласти, областного ЗакСобрания, комитета по АПК региона.

Михаил Ильин рассказал, как в Мурино будут бороться с пробками

Сегодня, 15 октября, зампред областного правительства по безопасности Михаил Ильин приехал во Всеволожский район. В Мурино, кроме прочего, он оценил дорожную ситуацию на проблемном перекрестке. Речь идет о пересечении улиц Английская, Ценральная, Оборонная, Заречная, где чаще всего возникают большие пробки. Перекресток технически перевооружили, добавив дополнительные полосы и расширив тротуары.

«Старшее поколение» Ленинградцев проходит диспансеризацию

С начала 2020 года уже 45 273 ленинградцев старшего возраста прошли диспансеризацию, при этом 13 857 из них — сельские жители. Как сообщили в комитете по соцзащите населения Ленобласти, кроме стандартных процедур, жители старшего поколения в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» прошли онкологический скрининг и анкетирование на выявление различных когнитивных нарушений здоровья, старческой астении и субдепрессии.

Поселения Ленобласти продолжают получать субсидии на строительство контейнерных площадок

В общей сложности в 2020 году в рамках выделенной субсидии запланировано строительство более 1000 контейнерных площадок. Самую крупную субсидию — 3 млн рублей получит Осьминское сельское поселение Лужского района. Также средства для организации централизованных контейнерных площадок будут доведены до Щегловского, Пудомягского, Вистинского, Сосновского и Плодовского поселений.

Стало известно, кто может стать новым главой администрации Выборгского района

Несмотря на отказ выборгских депутатов удовлетворить прошение об отставке, текущий глава Выборгского района Геннадий Орлов все равно покинет свой пост и уже провел по этому поводу встречу с Александром Дрозденко. Губернатор предложил кандидатуру представителя Выборгского района, депутата Заксобрания Ильдара Гилязова. Он отвечает в парламенте за бюджет и налоги и имеет успешный опыт руководства Первомайской администрацией.

Ветеринарную клинику за 7,6 млн рублей открыли во Всеволожском районе

Новый ветеринарный участок, построенный за счет внебюджетного фонда от приносящей доход ветеринарной деятельности, открылся на территории крупного садоводческого массива «Дунай». В зоне обслуживания нового участка госветслужбы расположены 35 частных конюшен, сельскохозяйственные предприятия, десятки личных подсобных и фермерских хозяйств. Кроме этого, летом в «Дунай» привозят более 4 тысяч кошек и собак.

Дорожников Ленобласти перевели на усиленный режим на усиленный режим работы в преддверии осеннего снегопада

Одновременно на линию готовы выйти до двухсот единиц спецтехники. Дорожники просят водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим и пропускать машины экстренных служб. Указание готовиться к работе в условиях непогоды дал подведомственным организациям — районным ДРСУ — региональный дорожный комитет. Согласно прогнозу погоды температура воздуха в Ленобласти опустится до -1 градуса после чего в ряде районов возможен снег с дождем. Порывы ветра будут достигать девяти метров в секунду.