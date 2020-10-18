Чистая Вуокса и новые зараженные: главное в Ленобласти за 18 октября

В Ленинградской области завершается реставрация поврежденного памятника «Полуторке», проходит полуфинал конкурса «Большая перемена». Появилась информация о новых зараженных коронавирусом и экологической акции на островах Вуоксы.

Реставрация «Полуторки»

В июле неизвестные вандалы осквернили памятник «Полуторке» — грузовику «ЗИС-5» на мемориале Подборовье Бокситогорского района. Спустя два дня был задержан 17-летний юноша по подозрению в вандализме. Студент в разговоре с полицейскими проявил удивительную неосведомленность — он лишь в общих чертах представляет, чему посвящен памятник. По его словам, все случилось после «посиделок с компанией».

У автомобиля оказались разбиты два стекла, помяты дверь и крыша, оторвана дверная ручка. Сегодня стало известно, что реставрация подходит к концу. Осталось вставить стекла и отполировать кузов.

Новые зараженные

Согласно данным оперативного штаба на 18 октября, в Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 102 человек. Всего в регионе зафиксировано 9848 заболевших, при этом полностью выздоровело 5545 человек (56,3%). Управление Роспотребнадзора по Ленобласти приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

ФОК на месте гаражей

Администрация Заневского городского поселения во Всеволожском районе сообщила, что в связи с возведением физкультурно-оздоровительного комплекса в Янино-1 будут снесены гаражи. Начало строительства намечено на 2021 год.

Речь идет о Кольцевой улице. Повторные уведомления о предстоящих работах направлены владельцам самостроя. Они должны избавиться от сооружений до 15 ноября, иначе сносом займется администрация.

Волонтеры очистили Вуоксу

Волонтеры совершили очередной выезд на Вуоксу в районе поселка Кротово Приозерского района. Им удалось за два дня очистить от мусора 30 островов.

Всего участие приняло 20 волонтеров. Они разобрали девять многолетних мусорных куч, пять пленочных бань и четыре туалета. Общий объем собранного мусора составил 17 кубических метров – это целый КамАЗ. Волонтеры в сезоне 2020-2021 годов особое внимание уделяют демонтажу пленочных баннерных конструкций на островах.

«Большая перемена»

Более 180 старшеклассников СЗФО приехали в детский центр «Россонь» в Кингисеппском районе для участия в полуфинале конкурса «Большая перемена». Конкурсантам предстоит в течение трех дней проходить тренинги на развитие soft skills, решать кейсовые задания от ведущих российских компаний и вузов и участвовать в «полезной программе», в рамках которой школьники смогут приобщиться к добровольческому движению. Также конкурсантов ожидают игры на командообразование и творческие мастер-классы.

Новые правила получения пенсий

Сегодня вступает в силу приказ Минтруда о предоставлении пенсионерам возможности оставить неизменной дату доставки пенсии при смене банка. По старым правилам при смене банка дата получения выплат могла измениться. Так, в одной кредитной организации пенсионер мог получать пенсию 9-го числа, а в другой — уже 23-го.

При этом право выбора способа получения пенсии остается за гражданами. Отмечается, что на карту пенсия приходит раньше, чем в отделения почты.