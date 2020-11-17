Кингисеппский ресурсный центр стал лучшим учреждением для детей-сирот в России

Ресурсный центр победил в конкурсе «100 лучших предприятий и организаций России — 2020» в номинации «Лучшее учреждение для детей-сирот и детей, остав годя без попечения родителей».

Стоит отметить, что это не первая победа работников центра в конкурсах профессионального мастерства. В 2019 году директор центра Елена Дегтярева стала лауреатом конкурса «Всероссийское признание «Лучшие Руководители РФ», а в 2020 году сотрудница центра Ольга Акатова стала лауреатом областного конкурса профессионального педагогического мастерства в номинации «Педагог-психолог».

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Напомним, что осенью 2019 года в Кингисеппском ресурсном центре по содействию семейному устройству» состоялось знаменательное событие — открытие поля для гольфа. На поле расположились шесть гольф лунок длиной от 15 до 30 м. Первые занятие для ребят провели спортсмены из Федерации гольфа Ленобласти, они рассказали и показали ребятам базовые техники и правила игры. Дети с удовольствием били по мячу.