Для тех, кто все пропустил, редакция ivbg.ru собрала самое главное, что произошло в регионе за прошедший день – 2 декабря 2020 года.

Дрозденко рассказал о новых ограничениях в Ленобласти

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко проинформировал граждан о коронавирусных ограничениях на новогодних праздниках. Так, фудкорты в регионе не будут работать с 1 по 5 января.

В Ленобласти пассажирку электропоезда зажало дверьми и тащило по рельсам, пока она не умерла

В Ленобласти завершилось расследование уголовного дела после инцидента с пассажиркой поезда, погибшей из-за халатности 49-летнего помощника машиниста.

Почти 2 млрд рублей выделят на бесплатное питание школьников Ленобласти

В следующем году регион выделит на бесплатные обеды для школьников 1,7 миллиардов рублей.

Жительница Ленобласти потребовала выплатить ей полмиллиона рублей за позор перед односельчанами

Жительница деревни Красные Прологи подала иск в суд по поводу заметки в газете, опозорившей ее перед соседями. Свой моральный ущерб она оценила в 500 тысяч рублей.

В Выборгском районе появится новая поликлиника

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал постановление о начале строительства новой поликлиники в Южном микрорайоне Выборга. Строительство начнется в апреле 2021 года.