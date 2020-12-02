Для тех, кто все пропустил, редакция ivbg.ru собрала самое главное, что произошло в регионе за прошедший день – 2 декабря 2020 года.
Дрозденко рассказал о новых ограничениях в Ленобласти
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко проинформировал граждан о коронавирусных ограничениях на новогодних праздниках. Так, фудкорты в регионе не будут работать с 1 по 5 января.
В Ленобласти пассажирку электропоезда зажало дверьми и тащило по рельсам, пока она не умерла
В Ленобласти завершилось расследование уголовного дела после инцидента с пассажиркой поезда, погибшей из-за халатности 49-летнего помощника машиниста.
Почти 2 млрд рублей выделят на бесплатное питание школьников Ленобласти
В следующем году регион выделит на бесплатные обеды для школьников 1,7 миллиардов рублей.
Жительница Ленобласти потребовала выплатить ей полмиллиона рублей за позор перед односельчанами
Жительница деревни Красные Прологи подала иск в суд по поводу заметки в газете, опозорившей ее перед соседями. Свой моральный ущерб она оценила в 500 тысяч рублей.
В Выборгском районе появится новая поликлиника
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал постановление о начале строительства новой поликлиники в Южном микрорайоне Выборга. Строительство начнется в апреле 2021 года.