Единый номер “122” по COVID-19 и новые зараженные: главное в Ленобласти за 5 декабря

Ivbg.ru собрал самое главное, что произошло в Ленобласти и Петербурге за прошедший день — 5 декабря.

В Ленобласти заработал единый номер “122”

Бесплатная телефонная линия ”122” по вопросам, связанным с коронавирусом, стала доступна для жителей Ленобласти. По короткому номеру жители смогут узнать необходимую информацию (о соцвыплатах, доставке продуктов и лекарства, где сдать тест на коронавирус и другое) или получить консультацию, если потребуется специалисты соединят с поликлиникой, скорой и другими службами.

Зампреда комитета по соцзащите Ленобласти отпустили под подписку о невыезде

Суд отказался заключить под стражу чиновницу. Женщину отпустили под подписку о невыезде. Напомним, ее подозревают в организации и руководстве по растрате бюджетных средств.

В Волховском районе запретили выходить на лед

С 5 декабря выход на лед в Волховском районе Ленобласти запрещен, подписано соответствующее постановление.

Коронавирус в Ленобласти

В Ленобласти за последние сутки коронавирус подтвердился у 214 человек. Общее число заболевших – 18 004 человек. Выздоровели – 12 932. Более подробный список, где выявили новых зараженных, по ссылке.

Появилась еще одна дружина юных пожарных

В Рабитицкой начальной школе прошла торжественная церемония посвящения в юные пожарные — “огнеборцами” стали 14 первоклассников. Ребята прочитали клятву юных пожарных, после сотрудники ПЧ №119 Волосовского района вручили им удостоверения, значки членов “Дружины юных пожарных” и форменные кепки.

Под Лугой захоронили останки красноармейца

В деревне Бутково на семейном захоронении состоялась торжественно-траурная церемония погребения останков красноармейца Константина Тихонова, найденных в Смоленской области. Личность погибшего удалось установить по солдатскому медальону.