В Яльгелево будет ФАП. Цена вопроса — 52 млн рублей

Фельдшерско-акушерский пункт введут в эксплуатацию в поселке Ломоносовского района уже в декабре 2021 года

Новый ФАП на 20 посещений в смену строят в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области».

Первичную врачебную помощь взрослым и детям в Яльгелево будут оказывать фельдшер-акушер и медицинская сестра. На втором этаже ФАПа будут располагаться две двухкомнатные квартиры для проживания медицинского персонала.

Как уже ранее писал ivbg.ru, всего в Ленобласти 188 ФАПов. Из них 30 построенных за последние годы по новой программе. В этом году ФАПы открылись в Полянах (Выборгский район) и в Рапполово (Всеволожский район), Семрино (Гатчинский район), Яровщинах, готовятся к открытию ФАПа в Пениках и в Иннолово (Ломоносовский район), в Минах (Гатчинский район), в деревне Глобицы.