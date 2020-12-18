Тосненский завод вышел в финал первого Всероссийского чемпионата по производительности

Команда «Тосненского комбикормового завода» вышла в финал чемпионата, в котором приняли участие 139 команд из 55 регионов России и стран СНГ.

Первый этап соревнований проходил на базе онлайн бизнес-симулятора с 14 по 18 декабря. «Тосненский комбикормовый завод», благодаря выбранной тактике своей команды, занял первое место в своей группе и вышел в финал чемпионата. Финал пройдет 12 февраля 2021 года в Москве.

Конкурс проходит в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Ранее мы сообщали, что с начала 2020 года к нацпроекту “Производительность труда и поддержка занятости” уже подключились некоторые предприятий Ленобласти: “Респираторный комплекс”, “Приматек”, “Квадро декор”, “Кингисепп-ремстройсервис”, “Орион плюс”, “Выборгский судостроительный завод”, «Роскар«, «Оптен-Кабель«, «Любимый край«. Цель проекта к 2024 году обеспечить ежегодный пятипроцентный рост производительности труда на средних и крупных предприятиях Ленобласти. Для того, чтобы попасть в проект необходимо пройти регистрацию на сайте производительность.рф.