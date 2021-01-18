Раздельный сбор мусора и новые зараженные: главное в Ленобласти за 18 января

Ivbg.ru собрал самое главное, что произошло в Ленобласти и Петербурге за прошедший день — 18 января.

Коронавирус в Ленобласти

В Ленобласти за последние сутки COVID-19 подтвердился у 225 человек. За все время пандемии в регионе заболели 27 809 человек, выздоровели — 24 399. Более подробный список, где выявили новых зараженных, по ссылке.

В Луге установили контейнеры для раздельного сбора отходов

В городе появилось 28 мусорных площадок, оборудованных двумя дополнительными контейнерами для стекла и пластика. Контейнеры отличаются по цвету: зеленые — для стекла, желтые — для пластика.

Крещенские купания в Ленобласти

За безопасность в местах крещенских купаний в Ленобласти будут отвечать 329 спасателей. Для оперативного реагирования привлекут 103 единицы спецтехники, за каждой прорубью будут следить бригады скорой помощи. В этом году в Ленобласти согласовали 32 места для проведения крещенских купаний.

В Приозерске после капитального ремонта открылся концертный зал

Капитальный ремонт концертного зала Культурного центра «Карнавал» в Приозерске начался в 2017 году. Общая стоимость работ составила почти 170 млн рублей, при этом из областного бюджета было выделено 113,9 млн рублей. В августе 2020 года ход строительных работ проверил глава Ленобласти Александр Дрозденко.

78-я годовщина прорыва блокады Ленинграда

Сегодня, 18 января, в Петербурге и Ленобласти прошли памятные мероприятия по случаю 78-й годовщины прорыва вражеской блокады Ленинграда. Александр Дрозденко возложил цветы к подножию монумента «Рубежный камень», откуда в январе 1943 года начался прорыв блокады Ленинграда.

Новостройки Петербурга и Ленобласти подорожали

Новостройки Петербурга и Ленобласти подорожали по итогам 2020 года на 12,6% — в среднем до 156,6 и 99,1 тысячи рублей за квадратный метр соответственно. При этом специалисты зафиксировали снижение спроса на первичном рынке жилья в регионе на 6,5% — до 97,8 тысячи договоров долевого участия (ДДУ).