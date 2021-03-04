В Мультицентре прошел творческий вечер с незрячей певицей Нафсет

Воспитанников всеволожского Мультицентра навестила заслуженная артистка Адыгеи, выпускница Manhattan School of Music Нафсет Чениб.

«Я родилась в Республике Адыгея. Время моего обучения приходилось на 90-е годы, когда об инклюзивном образовании речи не было, мне приходилось учиться в интернате для слепых и слабовидящих детей в Армавире», – рассказала обладательница редкого по красоте колоратурного сопрано.

Нафсет передвигается только используя сенсорные звуки, то есть ориентируясь за счет шумов, но путешествует певица сама используя трость, а также прибегая к помощи сотрудников вокзалов и аэропортов

«Не хочу хвастаться, но я путешествую между континентами сама. Возможностей сейчас гораздо больше, чем даже 10 лет назад», – рассказала Нафсет ребятам.

Нафсет исполнила для воспитанников центра несколько композиций под аккомпанемент фортепиано и пожелала ребятам использовать возможности для реализации.

Напомним, что во Всеволожске работает Мультицентр социальной и трудовой интеграции, который был создан по инициативе супруги главы Ленобласти Александра Дрозденко Ирины. Мультицентр — это единственное на территории всего СЗФО учреждение, занимающееся профобучением инвалидов. В июне 2018 года при нем открылся первый в стране специализированный МФЦ для людей с ОВЗ, для поездки в который можно воспользоваться услугами социального такси. Также в центре жители Ленобласти с ограниченными возможностями могут пройти обучение по различным специальностям.

Стоит отметить, что Ленобласть входит в топ регионов в РФ по образованию детей с ограниченными возможностями (ОВЗ) и вкладывает средства как в качество образования для студентов (сейчас на территории региона учится 350 студентов с ОВЗ), так и в организацию доступности образовательной среды. В 2018 году из регионального бюджета направлено 18 млн рублей на установку пандусов, кнопок вызова помощи, приобретение специального оборудования и многого другого.