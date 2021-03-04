В Мультицентре прошел творческий вечер с незрячей певицей Нафсет

Воспитанников всеволожского Мультицентра навестила заслуженная артистка Адыгеи, выпускница Manhattan School of Music Нафсет Чениб.
Нафсет передвигается только используя сенсорные звуки, то есть ориентируясь за счет шумов, но путешествует певица сама используя трость, а также прибегая к помощи сотрудников вокзалов и аэропортов
Нафсет исполнила для воспитанников центра несколько композиций под аккомпанемент фортепиано и пожелала ребятам использовать возможности для реализации.
Напомним, что во Всеволожске работает Мультицентр социальной и трудовой интеграции, который был создан по инициативе супруги главы Ленобласти Александра Дрозденко Ирины. Мультицентр — это единственное на территории всего СЗФО учреждение, занимающееся профобучением инвалидов. В июне 2018 года при нем открылся первый в стране специализированный МФЦ для людей с ОВЗ, для поездки в который можно воспользоваться услугами социального такси. Также в центре жители Ленобласти с ограниченными возможностями могут пройти обучение по различным специальностям.
Стоит отметить, что Ленобласть входит в топ регионов в РФ по образованию детей с ограниченными возможностями (ОВЗ) и вкладывает средства как в качество образования для студентов (сейчас на территории региона учится 350 студентов с ОВЗ), так и в организацию доступности образовательной среды. В 2018 году из регионального бюджета направлено 18 млн рублей на установку пандусов, кнопок вызова помощи, приобретение специального оборудования и многого другого.